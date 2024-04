Zero Branco, Monsignor Tomasi alla 27esima mostra dell'asparago

La Pro Loco di Zero Branco Aps ha inaugurato con il taglio del nastro e la benedizione la 27^ Mostra dell’Asparago di Badoere Igp nella cornice di via Martiri della Libertà vestita a festa, alla presenza delle numerose Autorità e degli Ispettori Nazionali Unpli per la certificazione Marchio Sagra di Qualità. L’esposizione della ricca mostra con asparagi bianchi e verdi di Badoere IGP tra fiori, colori, la sfilata delle majorettes Bluebell, dei figuranti in costume dei Colmelli Zario, del coro Palio e della Banda Luise e Scattolin, hanno dato il via alla grande per questo secondo appuntamento della rassegna Germogli di Primavera. Migliaia i visitatori che sono passati nella tensostruttura nel primo fine settimana della Mostra dell'Asparago di Badoere IGP, per degustare le varie specialità a base di asparagi preparate dagli instancabili volontari. Eccezionale la presenza sabato sera anche di S.E. Mons. Michele Tomasi, Vescovo di Treviso, il “Vescovo del sorriso” che con Don Davide e le collaboratrici pastorali, in mezzo alla gente ha salutato tutti regalando sorrisi, strette di mano e carezze ai bambini e ringraziando tutti i volontari della Pro Loco di Zero Branco per il loro impegno a favore della comunità. Domenica speciale dedicata anche agli ospiti della Casa di Riposo di S. Maria di Zairo e ai pensionati, che nel pomeriggio sono stati allietati dallo spettacolo emozionante del coro Mani Bianche di Vedelago Il Presidente della Pro Loco di Zero Branco Andrea Lunardi esprime un sentito ringraziamento a tutti i volontari, all’Amministrazione Comunale e alle Associazioni che collaborano attivamente per la riuscita della festa, che prosegue dal 18 al 21 aprile con importanti eventi musicali, calvacata con i pony, luna park e laboratori per i bambini, esibizione di scuole di ballo e di fitness e l’ottima cucina e pizzeria a base di asparagi (Prenotazioni e info asparago.prolocozb.it o whatsapp 3927435520). La biciclettata di sabato 20/4 in collaborazione con Unpli (prenotazione obbligatoria al 328 2387520 - info@germoglidiprimavera.tv) avrà un finale a sorpresa.