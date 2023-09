Basta bestemmie, ora si paga, la singolare tassa al Bar Sport

C'è chi ride e chi è pro o contro questa novità, intanto gli avventori si sono calmati. Per limitare l'uso delle parolacce durante i discorsi troppo accalorati, il “Bar Sport” di Castello di Godego ha deciso di introdurre una tassa sulle bestemmie. L’iniziativa è nata dopo una discussione accesa tra due clienti, caratterizzata da un uso eccessivo di parole blasfeme, mentre un bambino si trovava lì vicino. I proprietari, preoccupati per la presenza del minore e l’uso sconsiderato del linguaggio, hanno deciso di intervenire.

Hanno creato un cartello che elenca le tariffe per le bestemmie: 1 euro per una bestemmia, 2,5 euro per tre bestemmie e 5 euro per una bestemmia “d’autore”.

Il ricavato va in beneficienza e ci sono anche le tessere abbonamento.

L’iniziativa ha sollevato un polverone e la storia è diventata rapidamente virale nei social, ho provocato molte battute divertenti: "Tempo 1 mese e il bar sport avrà il PIL del Lussemburgo", sorrisi, ma anche un certo dibattito sull'uso disinvolto del linguaggio.