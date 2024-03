Grazie all'installazione delle casette dell'acqua sono già stati erogati quasi 600.000 litri di acqua dell'acquedotto

Continua la collaborazione di Alto Trevigiano Servizi e i Comuni soci per portare avanti il progetto di sostenibilità ambientale nel territorio.



È arrivata anche a Pederobba la casetta dell’acqua di ATS; il nuovo impianto di erogazione è stato installato presso il parcheggio degli impianti sportivi di Onigo lungo Via del Cristo. Il distributore sarà a disposizione di tutti i cittadini che potranno bere così l’acqua dell’acquedotto buona, sicura e controllata. La casetta eroga acqua refrigerata, naturale e frizzante al costo di cinque centesimi al litro con utilizzo di monete o di tessere prepagate che vengono distribuite dalle attività commerciali della zona.



Il progetto di ATS nasce per incoraggiare l’uso dell’acqua potabile fornita dall’acquedotto e diminuire l’inquinamento legato all’utilizzo delle bottiglie di plastica; sostenibilità e tutela dell’ambiente sono quindi alla base della scelta fatta di dotare i Comuni dei nuovi impianti di erogazione.





Dopo Breda di Piave, Montebelluna, Borso del Grappa, Sernaglia della Battaglia Moriago della Battaglia, Cavaso del Tomba e Cornuda ecco anche Pederobba; una lunga lista di Comuni soci di ATS che hanno deciso di intraprendere un cammino assieme per dare un’opportunità agli utenti di bere acqua buona e salvaguardare l’ambiente.



Dichiara il Presidente di ATS Fabio Vettori:



“Sono davvero felice che anche il Comune di Pederobba abbia aderito alla nostra iniziativa di sostenibilità ambientale, la scelta di ATS di cominciare questo progetto è supportata dalla convinzione che riempire le bottiglie d’acqua alla casetta vuol dire dare una mano per la salvaguardia del territorio, risparmiare la plastica dei contenitori, limitare lo smog dei camion che trasportano l’acqua e contribuire così tutti insieme alla riduzione di plastica e inquinamento”.

Dichiara il Sindaco di Pederobba Marco Turato: