Giavera del Montello, lavori in corso sulla condotta idrica di via Fermi

Sono partiti ieri e si concluderanno entro un mese i lavori di Ats per la sostituzione di circa 240 metri di condotta idrica in via Fermi a Giavera del Montello. L’opera consisterà anche nel collegamento della nuova condotta con le linee esistenti e il rifacimento di tutti gli allacciamenti prospicenti il tratto di strada interessata dai lavori con l’istallazione dei pozzetti per il posizionamento dei contatori al limite delle proprietà private, qualora questi non fossero già presenti. Obiettivo dell’intervento: la riduzione delle perdite della rete a seguito delle continue rotture. Durante l’esecuzione dei lavori viene istituito un senso unico alternato. L’impresa aggiudicatrice del lavoro è l’Avianese Asfalti di Aviano. L’importo dei lavori di 33.500 euro, cui si aggiungono 8.500 euro per l’asfaltatura finale.