Farra di Soligo: tra febbraio e marzo tempo di cantieri nel territorio

Grazie alla stretta collaborazione tra ATS e l’Amministrazione Comunale di Farra di Soligo nei primi mesi dell’anno si darà corso a una serie di lavori nel territorio comunale.

A fine gennaio si è dato corso all’intervento di completamento della fognatura pubblica nel tratto nord di Via Dei Bert. Il coordinamento nel portare avanti i lavori tra Comune ed Ente gestore permetterà ai cittadini di beneficiare della nuova rete di collettamento delle acque reflue e della nuova illuminazione pubblica stradale.

I lavori, iniziati lunedì 5 febbraio, prevedono il completamento della rete fognaria lungo via Dei Bert, in corrispondenza dell’incrocio con via Bon Bozzola, per una lunghezza totale di circa 150 metri. L’intervento di fognatura permetterà il potenziale allacciamento dell’intero borghetto per circa 30 abitanti grazie all’esecuzione di tutti gli allacciamenti al limite della proprietà privata, così da agevolare i successivi lavori di collegamento agli impianti privati. Per l’esecuzione di tali lavori il Comune ha già emesso ordinanza di chiusura stradale, che sarà debitamente comunicata per limitare i disagi ai residenti e alla viabilità.



Dichiara il Presidente di ATS Fabio Vettori:



“Questo è solo il primo lavoro dell’anno nel territorio di Farra di Soligo, grazie al lavoro di squadra con l’Amministrazione Comunale, siamo quasi pronti per partire con un nuovo cantiere in Via Canonica che permetterà migliorare il servizio erogato rinnovando sia la rete di acquedotto che di fognatura.”

Dichiara il Sindaco di Farra di Soligo Mattia Perencin:





“Grazie alla collaborazione portata avanti con ATS in questi anni sono diversi gli investimenti fatti nel territorio comunale per migliorare sia la rete idrica, sia, come in questo caso, la rete fognaria che va a servire un’area che ne era sprovvista. Al termine di questi ultimi lavori poi la strada sarà asfaltata.”

L’opera di ATS nel Comune di Farra di Soligo continua in Via Canonica ed un tratto di Via Treviset, lungo la Strada Provinciale 32, che attraversa il territorio comunale. ATS ha stanziato un investimento di circa 250 mila euro, grazie al quale verranno sostituite le tubature idropotabili datate e allacciate alla rete della fognatura circa 100 nuove famiglie.

Il programma prevede la posa di 550 metri di linee acquedottistiche e la contestuale realizzazione di 520 metri di tubazioni fognarie con relativi allacciamenti per le utenze prospicenti la via. La nuova progettualità ha l’obiettivo di ridurre le perdite di risorsa idrica nella rete, ridurre i frequenti interventi di manutenzione resisi necessari nel passato e contribuire all’estensione della rete fognaria favorendo l’allacciamento di nuove utenze con conseguente miglioramento ambientale.

I lavori, con inizio la seconda settimana di febbraio, dureranno per circa 120 giorni lavorativi. In base alle necessità del cantiere e per tutta la durata dei lavori saranno previste e segnalate opportune deviazioni del traffico. Il cantiere rimarrà comunque circoscritto e strettamente limitato alle progressive aree di intervento, garantendo quotidianamente determinate fasce orarie di accesso per i residenti.

Spiega il Presidente di ATS, Fabio Vettori

“Anche per i lavori di Farra di Soligo è stata fatta la scelta di procedere con la realizzazione contestuale sia della rete acquedottistica che di quella fognaria, tale decisione è supportata dalla volontà di voler limitare notevolmente i disagi per i cittadini, ma anche di ottimizzare i costi per la realizzazione delle infrastrutture, in un’ottica di gestione efficiente e sostenibile delle risorse”.

Sostiene il Sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin