Eccellenza, la Godigese prende quattro sberle dallo United Borgoricco Campetra

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Piva, Girardi, Galliot (39’ p.t. Vasic), Stevanin, Buson, Beccaro, Tescaro, Fighera (28’ s.t. Marangoni), Cappella, Volpato (17’ s.t. Barichello), Tronco. A disp. Cherubin, Rosa, Scremin, Zantomasi, Tonini, Regazzo. All. Massimo Malerba.

GODIGESE: Gottin, Bedin (13’ s.t. Favero), Gianluca Pilotto, Miniati, Rizzi, Donà (24’ s.t. Parise), Dell’Andrea, Pinton, Garbuio (13’ s.t. Djibril), Oudahab (38’ s.t. Alessio), Daniele Pilotto (27’ s.t. Shukolli). A disp. Bisetto, Baggio, Alberton, Parolin. All. Massimiliano Parteli.

ARBITRO: Tinelli di Verona.

RETI: 20’ pt e 40’ st Tescaro; 10' st aut. Miniati, 45’ st Cappella.

NOTE: Spettatori 200 circa. Espulso Dell’Andrea per doppia ammonizione al 38' del st. Ammoniti Buson, Marangoni, Beccaro, Piva, Donà, Djibril, Pinton e Gianluca Pilotto. Recuperi: 2’ e 4’.

Prima di campionato da dimenticare per la Godigese che perde 4-0 sul campo dello United Borgoricco Campetra: risultato decisamente troppo pesante per una squadra che è rimasta in partita fino a 10' dalla fine.

Partenza bruciante dei locali che al 20’ mettono la freccia con la capocciata di Tescaro su corner di Galliot. La Godigese reagisce prontamente: al 36' semirovesciata di Garbuio e palla alta di un soffio, al 43' ci prova sempre Garbuio ma il palo respinge il tiro. A fine primo tempo grandi riflessi di Piva che salva di piede ancora su Garbuio. Nel secondo tempo però si spegne la luce: al 10' traversone di Tronco e deviazione maldestra nella propria porta di Miniati. Al 38' doppio giallo a Dell'Andrea e la squadra crolla: il 3-0 arriva con la doppietta personale di Tescaro al 40', lesto a piazzare il tap-in dopo una corta respinta del portiere ospite su tiro del neoentrato Barichello, mentre a firmare il definitivo 4-0 è Cappella a tempo scaduto.