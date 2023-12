Prima Categoria, rinforzo in attacco per il Vedelago

Un volto nuovo per l'attacco del Vedelago che alla ripresa dei tornei a gennaio potrà contare sui gol di Erik Callegaro, centravanti prelevato dall'Asolo.

Classe '98, era con i biancorossi da un anno esatto: nella passata stagione in 6 mesi aveva realizzato la bellezza di 14 gol tra campionato e coppa, in questa stagione è arriva a quota 8 segnature. In carriera ha giocato anche con S. Gaetano, Union QdP, Vazzola, Campigo e Cornuda Crocetta.

Il Vedelago ha chiuso il girone d'andata al comando del girone F di Prima Categoria con 38 punti in 15 partite, a +4 sul S. Gaetano.