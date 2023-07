Eccellenza B. Leo, rinforzo in attacco con Alberto Dell'Andrea

Rinforzo di peso per il reparto avanzato della Liventina Opitergina con l'inserimento di Alberto Dell'Andrea, di una pedina esperta che vanta quasi 100 presenze in Serie D tra Clodiense, Noale e Spinea oltre a più di 200 "gettoni" in Eccellenza impreziositi da oltre 100 gol all'attivo in categoria.



Classe 1993, di Noale, cresciuto calcisticamente nel Venezia dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili, Alberto è una seconda punta tecnica e dinamica che proviene dall'Academy Plateola