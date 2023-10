Eccellenza, il Vittorio Falmec batte 2-0 il Giorgione: la soddisfazione del ds Costantini

Prima vittoria in campionato per il Vittorio Falmec SM Colle che si impone 2-0 sul campo dell'ormai ex capolista Giorgione con i gol di Salamon e Pontin. Grande gioia per i rossoblu come testimoniato dalle parole del ds Maurizio Costantini:



"Finalmente è arrivata questa vittoria che stavamo inseguendo, abbiamo sbagliato qualche situazione all'inizio che purtroppo è una componente che ci accompagna. I ragazzi sono stati fantastici tutti quanti, bravi a cercare di rimanere squadra anche nei momenti in cui c'era da soffrire. Sono arrivati tre punti che sono pesanti per la classifica ma soprattutto tanta roba per l'umore dei ragazzi. In settimana lavorano duro, se lo meritano. Sono contento anche per il mister, ha dovuto fare delle scelte non semplici, il risultato gratifica tutto il gruppo e la società per il lavoro che sta cercando di svolgere".