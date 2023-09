Eccellenza, pareggio a reti bianchi tra Vittorio Falmec e Portomansuè

Nella prima di campionato Vittorio Falmec e Portomansuè non si fanno male, al Barison finisce 0-0 una partita dove in ogni le emozioni non sono mancate.

Già al 1' si vede il Portomansuè con un tiro di Barra messo in angolo da Gerardi. Al quarto d'ora ripartenza della squadra di Marchetti: palla in profondità per l'ex Agostini, cross basso per Alcantara che contrastato e in caduta tira alto. Al 22' si fa finalmente vedere il Vittorio Falmec con una conclusione di Bressan disinnescata da Manente. Agostini invece poco dopo si divora l'0-1 mandando alto di testa da posizione invitante. A fine primo azione insistita dei padroni di casa, la conclude Polese con un tiro di poco largo. Dall'altro lato il Porto si procura una punizione dal limite, Gerardi respinge il tiro di Pramparo, ribatte Granati, Mendy devia in corner. Nella ripresa, dopo un paio di mezze occasioni per parte, i ritmi calano sia per il gran caldo sia inevitabilmente perché le squadre non possono essere ancora al top. Gli ospiti hanno una buona chance in ripartenza: Alcantara per Filippini, palla a Gurgu che dal limite dell'area perde il momento propizio e viene chiuso dalla difesa. Il risultato non cambia fino al triplice fischio.