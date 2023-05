Eccellenza, ultimo sforzo per Eclisse Carenipievigina e Istrana

Ultimo sforzo per Istrana ed Eclisse Carenipievigina che si giocano domenica la salvezza nel match di ritorno dei playout.

Entrambe le squadre partono da un'ottima posizione in quanto tutte e due hanno vinto la scorsa settimana la partita d'andata, avvicinandosi sensibilmente all'agognata salvezza. L'Eclisse, dopo l'1-0 di Padova, al D'Agostin può blindare il discorso: anche una sconfitta di misura andrebbe bene alla squadra di Ferro, meglio piazzata in campionato. Leggermente più difficile la questione dell'Istrana, vincitore domenica scorsa con un gol in zona Cesarini: i gialloblu non devono perdere, in quanto lo Spinea si salverebbe perchè davanti in classifica.

Saranno in ogni caso due partite sul filo di lana, molto probabilmente tirate fino all'ultimo istante: gli arbitri designati sono Manzini di Verona (Eclisse-Arcella) e Malagnino di Verona (Spinea-Istrana).