Promozione, il Fontanelle vince l'anticipo con l'Istrana

FONTANELLE - ISTRANA 2-1



Fontanelle (4-2-3-1): Zonta, Santarossa, Santi (23' st Meneghetti), Pinarello (41' st Cattai), Dall'Armellina, Peruch, Belfatmi, Basei, De Martin (15' st Nita), Furlan (36' st Messedaglia), Manzan. All. Turchetto.



Istrana (4-3-3): Onnivello, Mazzocco, Boldrin, Ton, Frassetto, Dalle Molle (29' st Pietrobon), Zanin, Scattolin (29' st Rizzato), Scappin, Sari, Maronilli. All. Marcolongo.



Reti: st 22' Peruch, 32' Manzan, 38' st Scappin.



Arbitro: Akram Chadid di Vicenza, assistenti Preve di Bassano del Grappa e Furlan di Conegliano.



Note: ammoniti Santarossa, Maronilli, Zanin e Mazzocco. Angoli 9-1. Recupero 0', st 4'. Spettatori 200 circa.



Fontanelle. L'anticipo va al Fontanelle che davanti al pubblico amico regola 2-1 l'Istrana: nella battaglia nel fango il primo tempo finisce a reti bianche, nella ripresa la squadra di Turchetto sblocca il punteggio con l'incornata di Peruch e raddoppia grazie alla strepitosa rovesciata di Manzan. L'Istrana reagisce, accorciando con Scappin, preme nel finale ma senza la necessaria lucidità per pareggiare. I tre punti vanno così a un pratico e compatto Fontanelle che sale così in terza posizione insieme all'Alpago, Istrana fermo invece nei bassifondi.



Maglia bianca per il Fontanelle, con alcune novità rispetto a Villorba: dal primo minuto giocano infatti Santarossa, Basei e De Martin, trequartista nel tridente insieme a Manzan e Belfatmi dietro la punta Fulran. Completo blu scuro invece per l'Istrana, disposto da mister Marcolongo con un modulo speculare: Scattolin vertice basso del centrocampo insieme a Zanin, ali d'attacco Dalle Molle e Maronilli, Sari a fare da rifinitore. Il primo squillo al 7' quando Zanin prova il sinistro dal limite, Zonta blocca sicuro a terra. Al 16' discesa sulla fascia destra di Maronilli, cross basso in mezzo, Santarossa anticipa in modo provvidenziale Sari. La prima occasione per il Fontanelle arriva solo al 25': cross di Santi, rischioso intervento di testa di Boldrin, Onnivello è ben posizionato e blocca in due tempi per evitare un clamoroso autogol. Al 27' corner di De Martin, termina alto il colpo di testa di Pinarello. Al 31' tiro-cross di Belfatmi, la sfera rimbalza vicina al palo ma poi esce direttamente in fallo laterale. E' una partita decisamente brutta, giocata su un campo che diventa sempre più pesante con il passare dei minuti a causa della pioggia battente. Ci sono effettivamente ben pochi spunti di cronaca, se non un Fontanelle che esercita una certa predominanza territoriale che però non porta a occasioni concrete. Nei minuti successivi non succede praticamente niente e si va al riposo sullo 0-0.



Dopo l'intervallo si riparte dagli stessi effettivi. Al 15' cross di Furlan per Basei che da dentro sbaglia del tutto l'impatto col pallone e non riesce a calciare. Nel nulla generale prova a emergere Zanin, come nel primo tempo Zonta blocca sicuro. Al 22' corner per il Fontanelle calciato da Nita, incornata di Basei e ottimo riflesso di Onnivello che evita il gol. Sull'angolo successivo sbuca Peruch che con la sua zuccata porta in vantaggio i padroni di casa. Corre ai ripari l'Istrana: fuori Dalle Molle e Scattolin, dentro i giovani Pietrobon e Rizzato. Poco dopo la mezzora il Fontanelle raddoppia: lancio di Basei per Manzan che, appostato dal limite dell'area, se la alza di testa e con una meravigliosa rovesciata infila Onnivello con un preciso tiro alla sua sinistra. Improvvisamente l'Istrana riapre i giochi: al 38' punizione dalla trequarti destra calciata sul secondo palo, sul secondo palo irrompe Scappin che insacca di testa. Al 40' cross di Basei, va a vuoto il portiere, per sua fortuna nè Belfatmi nè Manzan riescono a deviare la sfera. Opportunità per l'Istrana al 44': Sari allarga per Maronilli, il suo cross basso è di un soffio lungo per Rizzato che non ci arriva.