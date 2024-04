Il Treviso conferma ufficialmente il direttore generale Gementi

Attilio Gementi e Treviso, il matrimonio prosegue: la società biancoceleste ha annunciato ufficialmente la conferma del direttore generale per la prossima stagione. Gementi, ex anche di Campodarsego e Trento, era arrivato a Treviso la scorsa estate.



«Siamo lieti di annunciarvi questo accordo contrattuale, che sarà pluriennale vincolato ai risultati: scelta voluta da entrambe le parti. Abbiamo fiducia della nostra direzione sia da un punto di vista societario che sportivo – sono le parole del presidente Francesco Saruggeri, che aggiunge – auguriamo a lui un futuro roseo e ricco di soddisfazioni».



«Sono molto contento di rimanere a Treviso con questo nuovo corso societario che si avvicina molto al mio modo di vedere il calcio sia da un punto di vista sportivo che aziendale, – sono le prime parole del direttore generale Attilio Gementi dopo la riconferma – ringrazio il club che mi è stato vicino in questa stagione e devo dire che ci è voluto poco per trovare l’accordo per rinnovare dato che il modo di vedere le cose è lo stesso».