Serie D, mister Bordin (Prodeco Montebelluna) dopo il pari col Cartigliano: "Potevamo vincere, rammarico per il primo tempo"

Al termine del pareggio interno con il Cartigliano, Francesco Bordin, allenatore della Prodeco Montebelluna, ha commentato così l'incontro ai microfoni dell'ufficio stampa del club biancoceleste.

"Volevamo e potevamo vincere, allo stesso tempo potevamo anche perdere. La partita è stata equilibrata, specialmente nel secondo tempo secondo me. Ci prendiamo questo anche se è logico che con tre le cose sarebbero migliori. Il rammarico è per il primo tempo, siamo entrati molte volte in area avversaria ma con poca lucidità. Siamo una squadra che segna, potremmo comunque produrre di più. Dobbiamo leggere meglio certi momenti della partita, ci stanno condannando le palle inattive su cui prendiamo troppi gol. Ci lavoriamo ogni settimana, siamo passati da zona a uomo però per non è bastato. Vanno curati ancora di più i dettagli.