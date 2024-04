Prima Categoria, cambio in panchina per la Cisonese

La Cisonese cambia allenatore: dopo il pesante 5-0 rimediato con il Cappella Maggiore Fregona, la quarta sconfitta di fila, la società ha deciso di sollevare dall'incarico l'allenatore Valerio Pradel. Non ancora reso noto il tecnico che guiderà gli amaranto, ottavi con tre punti di vantaggio sulla zona playout, nelle ultime tre giornate di campionato.



Di seguito il comunicato del club: "La Società U.S.D Cisonese Mob.Callesella ringrazia il Mister Valerio Pradel per il lavoro svolto con Professionalità in questi mesi per i nostri colori, ma che ora si ritrova per motivi tecnici a dover concludere questo percorso, rimane grande la riconoscenza per tutto ciò che è stato come allenatore. Grazie Mister Pradel".