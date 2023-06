Prima Categoria, il punto sul mercato del San Vendemiano

Il San Vendemiano del riconfermato tecnico Diego Moro potrà contare su tre rinforzi.

In porta ecco l'esperienza di Enrico Zamberlan, negli ultimi anni estremo difensore del Noventa in Promozione. Per lui esperienze anche con Città di Musile, Lovispresiano e Fossalta Piave. In difesa ecco il classe '96 Lorenzo Sordi dal Conegliano, ex anche dell'Opitergina. A centrocampo la novità è l'ex Santa Lucia Nicola Stefan, in passato per diverse stagioni a Vazzola.

L'unica uscita confermata è al momento rappresentata da Francesco Nicolasi, passato al Santa Lucia.