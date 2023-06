Prima Categoria, sei acquisti di livello per il Fontane

Sei colpi per sognare in grande: si muove con forza il mercato del Fontane che dopo aver chiuso al terzo posto punta a un altro campionato di vertice.



Dal Conegliano arriva la metà dei nuovi: sono il difensore centrale Matteo Ton, ex Pisa, Treviso e Portomansuè, il mediano Gianluca Delpapa, ex Union Pro e Opitergina, e l'attaccante Paolo Zanardo. A 41 anni l'ex giocatore di Tamai, Delta, Bellaria, Pordenone e Portomansuè scende di categoria dopo aver trascinato con 17 gol stagionali il Conegliano in Eccellenza.



Dal Lovispresiano ecco invece il terzino Marco Pensa, ex Marcon e Real Martellago, e il centrocampista Nicolò Dal Compare, ex Porto Viro e Loreo.



Infine c'è anche il centrocampista classe '99 Marco Ostan, gli ultimi due anni alla Zensonese.