Promozione, due acquisti e cinque conferme per il Caerano

Primi movimenti in entrata e qualche conferma per il Caerano, da quest'anno affidato all'ex tecnico di Campigo e Montello Mirco Da Riva. Il diesse Stefano Montin ha annunciato due importanti movimenti in entrata: dall'Istrana arrivano i difensori centrali Luca Furlanetto e Luca Gallina.

Classe '88, 31 presenze e 2 gol nell'ultimo campionato, Furlanetto è stato capitano dei gialloblu con cui ha quasi sempre giocato, esclusa il campionato al Montello quattro anni fa. Gallina è invece del 1994, può giocare anche davanti alla difesa e ha praticamente sempre giocato a Istrana, eccetto la stagione 2016-2017 a Villorba.

Sul fronte conferme vestiranno ancora la maglia biancorossa il portiere Matteo Cavarzan, i giovani Mattia Scandiuzzi e Antonio Piovesan, il centrocampista Marco Bettiol e l'attaccante Nicolò Fietta.