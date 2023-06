Promozione, due acquisti per il Villorba

Il Villorba, squadra decana del campionato di Promozione, inizia a mettere le basi in vista del nuovo torneo.

Dopo aver chiuso con un lusinghiero quarto posto, miglior risultato recente dopo il terzo della stagione 16-17 per l'allora Union Vi.Po, i gialloblu saranno ancora allenati da Giorgio Carniato. Ormai un'istituzione a Villorba, il tecnico nell'ultimo mese ha allenato anche la squadra femminile in Serie C, ottenendo la salvezza domenica dopo aver battuto 2-1 l'Orvieto nei playout.

Tornando alla squadra maschile sono già due i volti nuovi ingaggiati dal diesse Roberto Gnese: sono l'esperto portiere Michele Mion, ex Conegliano e Zero Branco, l'anno scorso al Montello, e il difensore centrale classe 2002 Mauro Follin dal Fossalta Piave.