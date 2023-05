Promozione, l'Istrana dopo la retrocessione riparte da Cristiano Marcolongo

Archiviata la dolorosa retrocessione in Promozione dopo tanti anni in Eccellenza, l'Istrana inizia a mettere le basi per il prossimo campionato.

In panchina non ci sarà più Enrico Bonaldo, in gialloblu da una vita prima come calciatore e poi tecnico. Il successore è ormai noto: sarà infatti Cristiano Marcolongo a guidare gli avieri nella prossima stagione. Reduce da una miracolosa salvezza con il Montello, ha allenato anche S. Elena, Città di Paese e Musile Mille.