Promozione, rinforzo in attacco per il Fontanelle

Un rinforzo in attaccante per il Fontanelle che ingaggia Mattia Messedaglia dal Conegliano. Classe 2003, ha segnato un gol in 5 apparizioni nel torneo di Eccellenza B con i gialloblu.

Ora il passaggio con la squadra di mister Turchetto in Promozione, con la quale domenica ha già debuttato nel match vinto con il Città di Paese. Per il Fontanelle è il secondo rinforzo dopo Leonard Nita dalla Liventina Opitergina.