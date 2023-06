Seconda Categoria, tre importanti arrivi per l'Itlas S. Giustina

Primi aggiornamenti per la stagione 2023/24 in casa Itlas S. Giustina Serravalle. Forti delle tante riconferme del blocco squadra dello scorso anno, arrivano anche i primi 3 colpi del diesse Mattia Capraro per la prossima stagione.

Si aggregheranno alla rosa gialloblu:

Ginio Dosso, difensore ivoriano, classe 1997, forte delle vittorie con l’Alpago nelle ultime stagioni, scenderà nel vittoriese con un bagaglio di qualità;

Umberto Barzotto, attaccante, classe 1996, proveniente dall’Orsago, per lui sarà un ritorno in gialloblu dopo 5 stagioni;

Davide Da Dalt, centrocampista, classe 1996, nato nelle giovanili del Vittorio Falmec e cresciuto in prima squadra, ex Godega e Vitt San Giacomo, per lui un grande ritorno dopo qualche anno di stop.