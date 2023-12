Treviso, arriva il primo acquisto: ecco Tommaso Miccoli dal Padova

Tommaso Miccoli è il primo rinforzo di mercato per il Treviso: il centrocampista, nell'ultimo anno solare al Mestre, arriverà ufficialmente in biancoceleste il 2 gennaio quando si riaprirà la finestra di calciomercato dei professionisti in quanto il ragazzo è tesserato per il Padova.

Classe 2004 con caratteristiche offensive, è cresciuto nel vivaio del Padova fino a debuttare nel novembre del 2002 in Coppa Italia. A gennaio è passato al Mestre, segnando 6 gol in 15 presenze mentre in questa stagione si è fermato a 2 in 14 gettoni.

Sul fronte uscite, oltre ad Alberto De Poli, è partito anche il centrocampista Erdoardo Sorrentino che si è accasato all'Albignasego in Eccellenza.