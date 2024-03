Il Treviso crolla a Feltre: finisce 3-0 per le Dolomiti Bellunesi

DOLOMITI BELLUNESI - TREVISO 3-0

Dolomiti Bellunesi: Virvilas, De Carli (Cossalter 67’), Perez, Tiozzo, Caprioni (Nunic 74’), Capacchione (Grieco 83’), Toniolo, Baldassar, Tardivo, Alcides, Marangon. All. Zanini.

Treviso: Sperandio, Borsato, Raggio, Farabegoli, Mariutto (Lattuchella 76’) Meola, Nunes, Arcopinto, Leite (Miccoli 72’), Sottovia (65’ De Respinis), Gnago. All. Florindo.

Marcatori: Alcides 27’, Cossalter 69’, Toniolo 90’

Arbitro: Buzzone (Enna), assistenti Nikolic (Merano) e Mongelli (Chieti).

Note: ammonito Perez. Recupero pt 1', st 0'. Spettatori 1000 circa.

Il Treviso crolla a Feltre nello scontro diretto per la zona playoff con le Dolomiti Bellunesi che si impongono con un netto 3-0. Per i playoff arriva così l'11esima sconfitta stagionale, la sesta in un girone di ritorno decisamente non all'altezza di quello d'andata.

Al 18º minuto arriva il primo squillo della partita: Arcopinto riceve palla sul vertice destro dell’area di rigore, prova un destro che però si alza troppo sopra la traversa. Al 19º Marangon punta la difesa biancoceleste, si allarga sulla sinistra prova il tiro che Sperandio blocca sul primo palo. Al 24º è ancora Marangon a rendersi pericoloso con un tiro di sinistro da fuori area che sfiora il palo e va sul fondo. Al 27º le Dolomiti con un lancio servono Marangon davanti al portiere Sperandio, Mariutto salva in scivolata mandando la palla in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner è Alcides a colpire più in alto di tutti e trovare la rete del vantaggio. Al 29’ da un lancio dalla retroguardia biancoceleste Gnago riesce a controllare verso la porta avversaria, ma viene atterrato al limite dell’area da Perez. Sulla punizione il Treviso sfiora il pareggio calciando la palla di poco fuori dal palo destro della porta.

La ripresa comincia con il Treviso che prova a pareggiare l’incontro: al 48’ Gnago serve Leite dentro l’area che prova a concludere in porta ma il tiro è centrale e il portiere Virvilas para senza problemi. Al 51º raggio vince un rimpallo nell’area di rigore avversaria e serve Sottovia che di sinistra prova il tiro respinto in corner dalla retroguardia di casa. Al 72º le Dolomiti lanciano sull’out di sinistra Marangon che punta Farabegoli entra in area, serve la palla sul lato destro Tardivo che a sua volta serve Cossalter che a porta vuota trova il gol del raddoppio per i padroni di casa. Al 78º il Treviso si rivede nell’area delle Dolomiti con Lattuchella che prova a girare un pallone verso la porta col sinistro, ma la conclusione si perde di pochi centimetri al lato del palo sinistro del portiere. Al 90° le Dolomiti trovano il gol che mette il sigillo finale alla contesa con Toniolo che impatta di testa sul secondo palo un cross dalla destra.