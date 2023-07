Piva Junior Day 2023: appuntamento domenica sulle Colline del Prosecco

Le strade di Col San Martino sono pronte a riempirsi di giovani ciclisti, di ragazzi dai 14 ai 18 anni, ovvero di allievi e di juniores. Domenica 16 luglio va in scena il 64° Piva Junior Day, la versione ridotta del Trofeo Piva, che incoronerà i successori di Matteo Scalco, vincitore tra gli junior nel 2022 e poi passato professionista con la Green Project-Bardiani CSF-Faizanè, e Davide Stella, a braccia alzate tra gli allievi.

La corsa ha storia decennale, ma solo dal 2019 ha assunto l’attuale nome di Piva Junior Day, proprio per sottolineare la linea di continuità tra queste gare e quella principe della squadra organizzativa dell’AC Col San Martino, il Trofeo Piva appunto, riservato agli U23. Così facendo i ragazzi possono cominciare a prendere confidenza con le strade delle Colline del Prosecco fin da allievi, cullando il sogno di vincere un giorno anche il Piva, storicamente viatico importante per diventare professionisti. Gli allievi scatteranno alle 9.30 di mattina e si misureranno su quello che è tipicamente il circuito d’apertura del Trofeo Piva, che transita da Guia, Follo e Colbertaldo, lungo 11,9 km, che dovranno affrontare 6 volte per un totale di 71,4 km di gara. Gli junior, invece, che si lanceranno alle 15, ai 6 giri del circuito di Guia, aggiungeranno un doppio passaggio sul Combai (2,6 km al 6,3%), la salita simbolo del Trofeo Piva, per un totale di 106,8 km di corsa. L’appuntamento - la cui lista dei vincitori racchiude anche un nome molto importante, quello di Samuele Battistella, nel 2013 - sta crescendo anno dopo anno di appeal, e i numeri delle iscrizioni per le gare di quest’anno sono lì a dimostrarlo.

Il commento

«Siamo davvero contenti dell’interesse dimostrato dalle squadre per il Piva Junior Day - spiega Mario De Rosso, presidente dell’AC Col San Martino -. Rispetto al 2022, le iscrizioni per la gara juniores sono cresciute di circa il 25%, raggiungendo le 200 richieste, e per quella degli allievi addirittura del 45%, arrivando a 180 e raggiungendo di fatto il limite massimo di potenziali partenti. È la conferma che l’accostamento con il Trofeo Piva comincia a fare breccia e alle squadre piace l’idea di essere al via di una corsa come questa».

I partecipanti

Tra gli allievi spicca la presenza del nuovo campione italiano Edoardo Caresia e della sua squadra C.C Forti e Veloci, vincitori già di 19 corse quest’anno. Con gli junior ci sarà anche una formazione proveniente da Hong Kong, la SHKP Supernova. Squadre Juniores al via Società Ciclista Valeggio, ASD Postumia 73 Dino Liviero, SC Padovani, Rotogal Guadense, Pedale Scaligero, U.S. Montecorona, Ind.Forniture Moro-C&G Capital, UC Giorgione, Sandrigo Bike, Gottardo Giochi Caneva, Borgo Molino-Vigna Fiorita, Ciclistica Dro, Work Service, SC Pedale Chiaravallese, Team Tiepolo Udine, Assali Stefen Makro G.s. Cadidavid, Crazy Wheels-Cycling Academy, GS Fiumicello 1971, Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino, Sidermec Vitali, Nial Nizzoli Almo, VC Orsago-Orogildo, SHKP Supernova (Hong Kong). Squadre Allievi al via UC Foen Mictu, ASD Postumia 73 Dino Liviero, SC Padovani, Veloce Club Borgo, VC Città di Marostica, GCD Pedale Manzanese, Ind.Forniture Moro-C&G Capital, Pedale Ronchese, Sandrigo Bike, VC Schio, Borgo Molino-Vigna Fiorita, VC San Vendemiano, Libertas Raiffeisen Laives, FDB Sport Club, Team Bosco di Orsago, VC Bassano 1892, La Termopiave Valcavasia, UC Mirano, GS Fiumicello 1971, Off.Alberti UC Val d’Illasi, Società Sportiva Sanfiorese, ASD Cycling Team Petrucci, Bannia, Sprint Vidor La Vallata, GC Montegrappa, CC Forti e Veloci.