Sorpresa al Comando di polizia locale: dal cancello spunta un cervo

Un cervo all'interno del parcheggio del Comando della polizia locale di Conegliano. Può sembrare una battuta, ma in realtà è quanto accaduto ieri mattina, intorno alle ore 7, in via Maggiore Piovesana. Nel dettaglio, una volta notato il cancello del Comando aperto, il cervo (di ragguardevoli dimensioni) è entrato nel parcheggio dove sono posteggiate le auto degli agenti. Ripreso dalle telecamere, l'animale è stato visto aggirarsi indisturbato tra i mezzi fin quando non si è trovato di fronte un agente che stava per entrare nella struttura. Lo spavento è stato tanto per entrambi, tanto che il cervo ha spiccato un improvviso balzo che gli ha permesso persino di scavalcare la recinzione alta due metri per poi dileguarsi nel nulla. Non si tratta però dell'unica segnalazione della giornata. In mattinata, infatti, l'animale è stato anche visto nei pressi dell'istituto Marco Fanno quando si è avvicinato ai tavolini di un bar. Anche in questo caso, dopo alcuni minuti, il cervo è poi scappato lontano.