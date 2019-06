Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: musica, brindisi e voli in mongolfiera

MANIFESTAZIONI, INCONTRI & CORSI Iniziare l'estate a bordo di una mongolfiera in volo nei cieli della Marca: l'appuntamento è per domenica 23 giugno a Montebelluna dove si potrà provare il brivido di un volo controllato aperto a tutti. Da venerdì 21 giugno il fine settimana che segna l'inizio della bella stagione sarà ricco di tanti appuntamenti imperdibili. Dopo i voli in mongolfiera da non perdere il viaggio con il treno storico da Treviso a San Daniele del Friuli, la Giornata mondiale dello yoga e la Festa della musica in centro a Treviso. Domenica 23 giugno, infine, grande raduno di Lancia Delta per tutti gli appassionati d'automobili. In provincia, a Vittorio Veneto, torna l'appuntamento con il Palio delle Botti. A Ponte di Piave, sabato 22 giugno, si potrà brindare all'arrivo dell'estate con la nuova edizione di "Calici in festa". Notte bianca a Roncade, sempre sabato, in occasione del Festival dei luoghi e delle emozioni. Immancabili gli appuntamenti con le sagre paesane, mentre agli amanti del buon cibo e delle serate in compagnia segnaliamo la nuova edizione del Resana Street Food Festival. Due gli incontri da non perdere: venerdì 21 giugno al cinema Turroni di Oderzo con la cantautrice Patrizia Laquidara e sabato 22 giugno al Clou di San Fior con i giornalisti di "Lercio" e le loro fake news tutte da ridere.

CONCERTI, FESTE & SPETTACOLI Sarà un altro grande fine settimana per la musica dal vivo in provincia di Treviso. Tantissimi i concerti in programma per tutto il fine settimana. Tra gli appuntamenti di spicco vi segnaliamo: i concerti del festival Rock 4 Ail a Vittorio Veneto e la nuova edizione di Lago Folk Festival al Parco del Livelet. Continuano gli appuntamenti con la rassegna Sile Jazz che propone due nuovi concerti di livello internazionale. Venerdì sera al Bully's di Oderzo si potrà cantare fino a notte fonda con i Turbomax, cover band di Max Pezzali e 883. Festa della musica a Treviso con il concerto del chitarrista Andrea Vettoretti in programma sabato alle ore 20. Il capoluogo di Marca si trasformerà per il weekend in una piccola capitale della musica grazie all'evento Note Nascoste che riempirà di musica e suoni il centro cittadino. Sabato 22 giugno Silea festeggerà il primo giorno d'estate con uno speciale concerto all'alba insieme al gruppo musicale Alma Swing. A Portobuffolè proseguono invece gli appuntamenti della rassegna Gaiajazz. E se tutti questi concerti dal vivo non vi dovessero bastare a Montebelluna potrete partecipare alla grande Festa europea della musica o passare una serata ai limiti della blasfemia con il concerto dei Porcoduo al Carpe Diem di Cimadolmo. Chi preferisce le feste alla musica dal vivo potrà consolarsi con il Rugbeer touch festival a Monigo, ballare fino a notte fonda, venerdì 21 giugno, al Makallè per il party del solstizio d'estate o divertirsi con il sabato "arrogante" del Sottovento a Treviso.