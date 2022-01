Martedì 1 febbraio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 32° giorno dell’anno, 5ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 333 giorni.

Santi del giorno: Santa Brigida d'Irlanda è la protettrice di lattai, poeti, fabbri, guaritori, delle mucche e degli animali da cortile.

Accadde Oggi

1662 – Il pirata cinese Koxinga cattura l’isola di Taiwan dopo nove mesi di assedio;

1788 – Isaac Briggs e William Longstreet brevettano la nave a vapore;

1793 – La Francia dichiara guerra a Regno Unito e Paesi Bassi;

1896 – Prima de La Bohème di Puccini : Per un lungo periodo il genio musicale di Giacomo Puccini era stato snobbato dalla critica ufficiale e le sue opere svilite a mero intrattenimento per le masse. Dopo due anni di lavoro, a Torino va in scena la Boheme, l’accoglienza è tiepida, ma il successo diventa imponente nel corso delle repliche e in occasione delle riprese in altri teatri italiani.

: Per un lungo periodo il genio musicale di Giacomo Puccini era stato snobbato dalla critica ufficiale e le sue opere svilite a mero intrattenimento per le masse. Dopo due anni di lavoro, a Torino va in scena la Boheme, l’accoglienza è tiepida, ma il successo diventa imponente nel corso delle repliche e in occasione delle riprese in altri teatri italiani. 1945 – Diritto di voto alle donne in Italia : Con la guerra di liberazione ancora in corso, l’Italia gettò le basi della sua futura vita democratica, allargando a tutti i cittadini il diritto a scegliersi i propri rappresentanti.

: Con la guerra di liberazione ancora in corso, l’Italia gettò le basi della sua futura vita democratica, allargando a tutti i cittadini il diritto a scegliersi i propri rappresentanti. 1977 – La Rai dà il via, dopo la fase sperimentale, alle trasmissioni a colori per 6 ore al giorno.

La dà il via, dopo la fase sperimentale, alle per 6 ore al giorno. 1979- Accolto da una folla plaudente, l’ayatollah Khomeini torna a Teheran dopo quasi 15 anni di esilio . E niente in Iran sarà più come prima. Lo scià di Persia Reza Pahlevi fugge.

. E niente in Iran sarà più come prima. Lo scià di Persia Reza Pahlevi fugge. 1979 - La rapinatrice di banche Patty Hearst viene scarcerata dopo essere stata graziata dal presidente statunitense Carter

1982 - Nasce Radio DeeJay;

1992 – Il magistrato capo della corte di Bhopal dichiara fuggitivo in base alla legge indiana Warren Anderson, ex-amministratore delegato della Union Carbide, per non essersi presentato al processo per il disastro di Bhopal;

2003- Lo Space Shuttle “Columbia”, con sette astronauti a bordo, si disintegra al rientro sulla Terra , a pochi minuti dall’atterraggio, dopo aver perso i contatti con la sala di controllo di Houston.

, a pochi minuti dall’atterraggio, dopo aver perso i contatti con la sala di controllo di Houston. 2004 - Oltre 240 persone muoiono, per lo più calpestate dalla folla, durante l’annuale pellegrinaggio alla Mecca.

1958 – “Nel blu dipinto di blu” trionfa a Sanremo: L’ottava edizione del Festival di Sanremo, la prima in diretta TV, premiò l’inedita coppia Domenico Modugno e Jonny Dorelli. Iniziò da qui la storia di una melodia destinata a…

Nati

Sei nato oggi? Sei attratto dalle scienze sociali e in questo campo puoi conseguire ottimi risultati. Devi però cercare di moderare il tuo spirito ribelle che ti porta a scontrarti duramente con l’autorità costituita e ti crea così diversi problemi. In amore sei molto anticonformista e prima di legarti definitivamente passerai attraverso mille esperienze.

1922 – Renata Tebaldi: Il grande Arturo Toscanini la chiamava “voce d’angelo”, celebrando il suono vellutato del suo timbro vocale, grazie al quale divenne una delle cantanti liriche più amate di sempre.

1894 – John Ford: Un pioniere della settima arte e un modello per diversi maestri della regia, su tutti Orson Welles e Akira Kurosawa, con lui il cinema western visse la stagione d’oro.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 1 febbraio. Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina su Radio Lattemiele.

Ariete – In amore il mese di marzo sarà liberatorio, ma ora Venere è ancora dissonante e potrebbero esserci dei ripensamenti. Sul lavoro, entro la fine del mese si arriverà a un accordo, tutto andrà meglio nelle prossime settimane!

Toro – Bene, Venere è dalla tua parte e devi solo lasciarti andare all’amore. Sul lavoro, cerca di fare attenzione, soprattutto in famiglia!

Gemelli – Marzo è il mese giusto per l’amore, ma ora se hai dei dubbi devi farti avanti e fare chiarezza. Sul lavoro, stanno per arrivare nuove e belle notizie: ma occhio alle questioni legali!

Cancro – Venere ti chiede di stare lontano dai problemi, che stanno caratterizzando la tua sfera sentimentale. Sul lavoro, occhio alle complicazioni: cerca di aiutare un collega!

Leone – L’amore non promette grandi cose, i single sono ancora in attesa. Sul lavoro, fase di recupero: insomma, niente male!

Vergine – Periodo ottimo per l’amore con Venere che ti protegge insieme a Marte. Sul lavoro, occhio ai cambiamenti: sei un perfezionista, ma forse è meglio se ti riposi!

Bilancia – Venere sarà ancora contraria, ma questo è l’ultimo mese: cerca di stringere ancora un po’ i denti. Sul lavoro, c’è chi vuole cambiare, addirittura città!

Scorpione – Venere è dalla tua parte, bene quindi l’amore. Sul lavoro, le relazioni di ora sono importanti!

Sagittario – Giove è in aspetto critico, occhio alle separazioni. Ma non temere: eventuali problemi di cuore ora si possono risolvere. Sul lavoro, dal 4 tutto si recupererà!

Capricorno – Stelle importanti in amore con Venere e Marte che sono dalla tua parte. Sul lavoro, cielo di grande forza: le idee non ti mancano!

Acquario – Buone notizie in arrivo per i single, soprattutto quando a marzo Venere sarà con te. Sul lavoro, hai da fare troppe cose!

Pesci – Venere e Marte sono con te, le emozioni in amore non mancano. Sul lavoro, cerca di superare i problemi: sta per arrivare un periodo importante!