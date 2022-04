Mercoledì 6 aprile: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il aprile è l’96º giorno del calendario gregoriano. Mancano 269 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: oggi si celebra San Pietro da Verona protettore dei domenicani e degli inquisitori, dei calzolai, dei commercianti di tessuti e dei fabbricanti di birra.

Accadde Oggi

648 a.C. – Gli antichi greci registrano la prima eclissi solare

1252 – A Seveso, nel bosco di Farga, alcuni catari assassinano l’inquisitore generale di Milano, Pietro da Verona

1327 – Ad Avignone, durante il Venerdì Santo, fuori dalla chiesa di Santa Chiara, Francesco Petrarca vede per la prima volta Laura

1533 – L’Imperatore del Sacro Romano Impero, Carlo V, concede il diritto a Giampietro Gonzaga 1º Conte di Novellara, di coniare moneta

1652 – L’olandese Jan van Riebeeck istituisce un centro di approvvigionamento a Capo di Buona Speranza, fondando quella che diventerà poi Città del Capo

1667 – Ragusa di Dalmazia viene rasa al suolo dal devastante terremoto

1814 – In Francia abdica Napoleone

1874 – Milano, durante un congresso medico viene stabilito di chiedere al Parlamento la possibilità di cremare i defunti

1896 – Ad Atene, si aprono i primi Giochi olimpici dell’era moderna ; erano stati vietati 1500 anni prima dall’imperatore Teodosio I

1924 – Italia: si svolgono le Elezioni Politiche con la nuova legge maggioritaria nota come legge Acerbo che sanciscono la vittoria del “listone fascista” con il 64,9% dei voti (356 seggi) contro il 35,1% (161 seggi) delle opposizioni. Si tratta della 27ª legislatura

1941: Seconda guerra mondiale: Ha inizio l’Operazione Castigo – la Germania e l’Italia invadono la Jugoslavia (Invasione della Jugoslavia) e la Grecia (Operazione Marita)

2005 - Nel Principato di Monaco il principe Ranieri III muore alle 6.35 aveva 81 anni.

2009 – Violento terremoto in Abruzzo, avvertito in tutto il centro Italia; devastati L’Aquila e buona parte dei paesi vicini. La magnitudo della scossa principale è stata di 5,9 sulla scala Richter (ML), seguita poi da più di 1000 scosse di assestamento. Il terremoto causa 308 morti, 65000 sfollati e 1500 feriti. Scosse avvertite anche a Roma con danneggiamenti alle Terme di Caracalla.

1943 – Pubblicato “Il Piccolo Principe”: «Non si vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi». Da questo popolare passo si ricava il fascino universale di un volume considerato tra i più celebri del XX secolo, per alcuni secondo soltanto alla Bibbia come numero di lettori.

2009 – Terremoto dell’Aquila: Alle 3:32 di lunedì 6 aprile del 2009 si aprì una profonda ferita nel cuore geografico dell’Italia e nella memoria collettiva, che a distanza di anni dal disastro è ben lungi dal rimarginarsi.

Nati

Sei nato oggi? Gli affetti e l’amore per la famiglia, i figli ed il partner sono senza dubbio il centro della tua vita. Sei molto dolce e sai dare grande serenit? a chi ti ? vicino, ma manchi di senso pratico e il tuo partner dovr? essere in grado di compensare questa tua carenza. Al lavoro non dai molta importanza ma potrai ugualmente avere fortuna se ti occuperai di economia e finanze.

1935 – Fred Bongusto: È il cantante da night per eccellenza della musica italiana, sulla cresta dell’onda tra gli anni Sessanta e Settanta. Molisano di Campobasso, ma con un DNA veneto-partenopeo.

Scomparsi

1992 – Isaac Asimov: Ricordato come il padre della robotica, termine da lui coniato, è stato uno dei padri della letteratura fantascientifica, oltre a un efficace divulgatore del sapere chimico, fisico e astronomico.

1528 – Albrecht Dürer: Principale esponente della pittura tedesca rinascimentale, è indicato tra gli artisti che maggiormente hanno influenzato l’arte occidentale del Cinquecento. Nato a Norimberga e qui scomparso.

1971 – Igor Stravinsky: Compositore tra i più illustri del Novecento, come pianista e direttore d’orchestra è indicato tra i maestri della musica universale. Nato a Lomonosov, in Russia, e morto a New York.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox del 6 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso un estratto delle previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – In questa settimana avrete una marea di cose da fare. Anche se questo è un periodo limitante, da sabato Mercurio entrerà nel vostro segno e vi porterà tanta forza. Sicuramente molti di voi hanno ridimensionato ma anche rivalutato l’amore.



Toro – In questi giorni avete voglia di recuperare il tempo perduto e di porvi degli obiettivi concreti. La speranza non vi manca, anche se questo è un periodo limitante. Grazie a Giove, in ottimo aspetto, vincerete ogni battaglia. C’è chi sta già facendo progetti per l’estate.

Gemelli – In campo sentimentale siete tra i favoriti di questa settimana. È molto importante vivere nuove storie, magari anche con persone conosciute sui social. Chi ha una relazione può potenziarla. A volte, proprio nei momenti di difficoltà si può rafforzare un rapporto.

Cancro – Nelle prossime settimane Saturno non sarà più in opposizione, e questo costituisce un elemento di forza, di vantaggio per il futuro. Si possono stabilire nuove regole.

Leone – In questa giornata Venere privilegia l’aspetto emotivo, romantico, amoroso, amichevole della vita. L’oroscopo di Paolo Fox raccomanda di fare molta attenzione ai soldi e al lavoro.

Vergine – Questo è un anno molto importante per liberarvi del passato oppure ripartire da zero. Spesso ci vogliono episodi di grande potenza nella nostra vita, che sono utili a favorire cambiamenti. In ogni caso, siete più responsabili e attivi. Solo l’amore è ancora un po’ sottotono.

Bilancia – Avete voglia di programmare qualcosa tra la fine primavera e l’inizio dell’estate. Al momento c’è ancora qualche piccolo pensiero e poi da sabato Mercurio va in opposizione. Le questioni lavorative ed economiche creano qualche blocco, che però sarà superabile. In amore dovete cercare le persone che hanno la vostra stessa capacità di amare e che vogliono fare progetti insieme a voi.

Scorpione – Questa è sicuramente una fase migliore se la paragoniamo a quella di fine dicembre e inizio gennaio. È proprio nei momenti di grande difficoltà che riuscite ad andare avanti bene. Questa è una situazione interessante anche per i rapporti interpersonali.

Sagittario – Periodo di ripensamento. Forse avete due storie in ballo oppure una vita sentimentale che non vi appaga più. Siete talmente agitati che pensate di non aver più le idee chiare. Questa situazione è molto pesante per le coppie che stanno vivendo un confronto importante. Forse avete capito che c’è qualcosa da rivedere.

Capricorno – Il vostro segno sta bene solo quando sa di avere garanzie. È vero che è un periodo difficile, ma può portare anche delle risorse. L’uomo delle stelle vi ricorda che i primi sei mesi dell’anno porteranno dei cambiamenti.

Acquario – Se in questi giorni siete nervosi non date la colpa agli altri, perché siete parte di questo problema. Se avete rimandato delle decisioni che da tempo avreste voluto prendere, se volevate chiudere certe trattative o non siete soddisfatti in amore, ora pagate pegno. Dovete fare una revisione dei conti nella vostra vita.

Pesci – Vi trovate in una situazione ambigua che riguarda l’amore. Chi ha una nuova storia si accorge che non decolla, chi ha una storia di vecchia data si accorge che ci sono problemi insormontabili. Magari manca la fiducia oppure qualche verità è stata nascosta troppo a lungo. Avete raccontato bugie?