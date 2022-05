Venerdì 6 maggio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 6 maggio è il 126° giorno del calendario gregoriano. Mancano 239 giorni alla fine dell’anno.

Accadde oggi

1527 – I Lanzichenecchi, truppe tedesche al servizio di Carlo V d’Asburgo, saccheggiano Roma; alcuni considerano questa data la fine del Rinascimento.

1536 – Re Enrico VIII ordina di porre una Bibbia tradotta in lingua inglese in tutte le chiese del regno.

1542 – Il gesuita Francesco Saverio arriva a Goa, allora possedimento portoghese, per evangelizzare gli indiani.

1889- La Torre Eiffel, inaugurata il 31 marzo, viene ufficialmente aperta al pubblico . Dopo soli due anni di lavori, la torre, realizzata per ospitare l’Esposizione Universale del 1889, è pronta.

. Dopo soli due anni di lavori, la torre, realizzata per ospitare l’Esposizione Universale del 1889, è pronta. 1937- Alle 19:25 l’aeronave Zeppelin Hindenburg , dopo un volo transatlantico, prende fuoco nell’aerostazione di Lakehurst nel New Jersey.

Alle 19:25 , dopo un volo transatlantico, nell’aerostazione di Lakehurst nel New Jersey. 1947- Dopo 57 giorni di processo, a Venezia, un tribunale militare britannico condanna a morte il comandante in capo delle truppe tedesche in Italia, Albert Kesselring , per i crimini di guerra e gli eccidi commessi in Italia.

Dopo 57 giorni di processo, , per i crimini di guerra e gli eccidi commessi in Italia. 1976- Alle 21.06 un violento terremoto , d’intensità pari al decimo grado della scala Mercalli, sconvolge le province di Udine e Pordenone .

, d’intensità pari al decimo grado della scala Mercalli, . 1992- Muore a Parigi Marlene Dietrich, al secolo Marie Magdalene . Attrice e cantante tedesca è nata nel 1901 a Schöneberg, oggi quartiere di Berlino. Marlene lascia uno struggente ricordo di sé e della sua voce sensuale.

. Attrice e cantante tedesca è nata nel 1901 a Schöneberg, oggi quartiere di Berlino. Marlene lascia uno struggente ricordo di sé e della sua voce sensuale. 2012 – François Hollande viene eletto 24º presidente della Repubblica Francese.

1994 – Inaugurato il tunnel della Manica: Ottomila e mezzo anni fa, era possibile raggiungere l’Inghilterra via terra dalla Francia. Oggi, in alternativa ai collegamenti marittimi, si può coprire quella distanza a bordo di treni superveloci che viaggiano nelle profondità degli abissi, nel tracciato sottomarino più lungo al mondo.

1840 – Penny Black, primo francobollo emesso al mondo: Per risolvere l’annoso problema del recapito della corrispondenza, l’insegnante e politico inglese Rowland Hill escogitò un sistema di pagamento anticipato a carico del mittente, attraverso l’utilizzo di un francobollo adesivo.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 6 maggio sembrano avere una sorta di legame con i meccanismi della fantasia, dell’immaginazione e dell’inconscio. Tale forma di comprensione si manifesta generalmente in due modi: alcuni mostrano una grande partecipazione, verso le altre persone, altri invece diventano personaggi pubblici, e finiscono incarnare le fantasie del pubblico. A causa della loro sensibilità, e forse anche di spinte distruttive inconsce, i nati in questo giorno sono particolarmente esposti all’instabilità emotiva, come pure al malessere e al dolore fisico

1961 – George Clooney: Attore tra i più sexy di Hollywood, negli anni ha dimostrato tutto il proprio valore al di qua e al di là della cinepresa.

1915 – Orson Welles: Regista tra i più geniali della storia del cinema, di cui innovò il linguaggio mostrando nel contempo le infinite possibilità dei mezzi di comunicazione.

Scomparsi

1952 – Maria Montessori: Nata a Chiaravalle, in provincia di Ancona, è stata soprattutto una celebre pedagogista, attiva anche come medico, filosofa e volontaria. Spese la sua vita in diverse iniziative per l’infanzia.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 6 maggio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. Nelle coppie di lunga data, in cui le emozioni sono poche forse c’è bisogno di trovare tranquillità. Se avete superato i 40 allora forse bisognerà affrontare un problema. Nel lavoro arrivano le prime risposte, se hai un progetto nel cassetto torna fiducioso.

Toro. Le coppie più forti dovranno affrontare questioni legate alla casa. Nel lavoro riceverai una riconferma se hai lavorato tanto ultimamente.

Gemelli. La situazione è favorevole e puoi vivertela in due modi: frequentare nuove persone oppressare cercare l’amore seriamente. Nel lavoro devi affrontare un piccolo ostacolo, con la Luna contraria potresti vivere un po’ di disagio.

Cancro. Questo cielo è promettente per l’amore, anche le nuove conoscenze non sono da tralasciare. Nel lavoro aspetti dei risultati concreti, entro giugno però arriveranno.

Leone. I più giovani potrebbero perdere la testa per qualcuno! Nel lavoro se sei a contatto con il pubblico potresti ricevere una buona notizia, nonostante Giove sia in opposizione.

Vergine. Se cerchi soluzioni in amore potrebbero arrivare, oggi però è una giornata che porta dissidi. Nel lavoro è un periodo che ti permette di avanzare una richiesta, oggi un po’ d’ansia si farà sentire.

Bilancia. Questo fine settimana potrebbe portare un po’ di polemiche in amore, sii cauto. Nel lavoro Marte è dissonante e porta un po’ di ripensamenti e nervosismo.

Scorpione. Buona giornata per mettere in chiaro le cose in amore, la Luna è favorevole; Venere da domenica non sarà più contraria. Nel lavoro non prendere tutto di petto, è un periodo in cui dovrai fare scelte importanti.

Sagittario. Queste stelle sono particolari: se una relazione è in bilico bisognerà essere cauti con le parole. Nel lavoro a breve ci sarà uno stato di maggiore tranquillità.

Capricorno. Questa è una classica giornata in cui recuperare tempo perduto, solo sabato e domenica… evita di polemizzare con il partner. Nel lavoro rimanda le discussioni inutili, sei troppo agitato.

Acquario. Se ci sono nuovi amori si può avere fiducia, da domenica Venere inizierà un transito importante. Nel lavoro se per paura ti lasci andare alla routine rischi di restare in conflitto con te.

Pesci. La Luna è nel tuo segno, però c’è ancora un po’ di malinconia dentro di te, devi superarla. Nel lavoro cambieranno collaborazioni ma tu cerca di essere corretto come sempre.