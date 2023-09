Al "Memorial Meneghello" trionfa la solidarietà

A Santa Cristina di Quinto trionfa la solidarietà: duemila partecipanti per l’edizione numero 35 del memorial Paolo Meneghello, manifestazione podistica a carattere ludico-motorio che oggi - domenica 3 settembre - ha coinvolto runners e camminatori provenienti da tutta la provincia. Sport e solidarietà a braccetto, perché il ricavato del Memorial Paolo Meneghello, abbinato al 10° Trofeo Lucio Bottiglieri, verrà interamente destinato a LILT e ADVAR, associazioni da tempo impegnate nel campo della prevenzione oncologica e del sostegno a quanti sono costretti a convivere con la malattia tumorale.

«Duemila iscritti sono un grande risultato - ha commentato Massimo Benetello, in rappresentanza del comitato organizzatore - e questo si tramuterà, già domani, in una cospicua donazione a LILT e ADVAR. Ho visto ottimi atleti, ma anche tantissime famiglie, gruppi di amici, società sportive. E’ stata una giornata bellissima, nel segno dello sport, dell’amicizia e della solidarietà. Il memorial Meneghello, da questo punto di vista, è una certezza. Un po’ come il sole che ci accompagna da 35 edizioni».

«Siamo qui per promuovere la solidarietà attraverso lo sport - ha aggiunto il Direttore Generale di CentroMarca Banca, Claudio Alessandrini, che ha partecipato come atleta alla corsa -. Lo sport è salute, è aggregazione, è spirito di sacrificio, ma soprattutto è condivisione e dove c'è la possibilità di fare del bene per gli altri CentroMarca Banca è sempre presente». La manifestazione, organizzata dall’Us Atletica Quinto Mastella con il supporto di CentroMarca Banca e di altre realtà economiche ed associative del territorio, è scattata puntuale alle 9 dal piazzale della chiesa di Santa Cristina, andandosi a sviluppare su due percorsi.

L’azzurro di casa, Giovanni Gatto, è stato il primo a tagliare il traguardo sulla distanza dei 12 chilometri (argento per Mekonen Magoga, bronzo per Enrico Pizzutti), mentre al femminile la più veloce è stata Martina Zanette (seconda Caterina Chiaradia, terza Federica De Rossi). Sul percorso più breve, di 6 km, riservato agli under 18, Ghassan Sabar ha preceduto Tommaso Marchiori e Mattia Bresolin. In campo femminile, successo invece per Serena Gollo davanti a Diana Minotto ed Emma Marchiori. Alle Botteghe di Quinto, con 209 iscritti, il primo posto nella classifica per gruppi, dove sono saliti sul simbolico podio anche i Marciatori Biancade (91 iscritti) e il Gruppo Genitori (79).

A trionfare davvero al memorial Meneghello è stata però, come detto, la solidarietà. «Un’emozione doppia - ha detto il vincitore Giovanni Gatto - cerco di esserci tutti gli anni, perché mi piace correre sulle strade di casa, ma anche perché le finalità benefiche dell’evento hanno una grandissima importanza».