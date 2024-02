Gli Scout organizzano la tombolata di Carnevale alla Casa di Soggiorno “Binotto” di Cavaso del Tomba

Una delegazione degli Scout Agesci ha fatto visita qualche giorno fa agli Ospiti della Casa di Soggiorno “Binotto”, residenza gestita dal “Gruppo Prealpina”. Un incontro di festa in cui i giovani scout hanno organizzato una tombolata per gli Ospiti per festeggiare il Carnevale.

I giovani protagonisti di questa iniziativa appartengono alla squadriglia “KOBRA”, reparto Alte Cime, del gruppo Cavaso 1 degli Scout Agesci. Accompagnati da due capi, hanno scelto di sviluppare il loro progetto di impegno civile denominato “Civitas” proprio all’interno della Casa di Soggiorno “Binotto” di Cavaso del Tomba, residenza gestita dal “Gruppo Prealpina”.

E così hanno organizzato una tombolata di Carnevale per gli Ospiti, aiutandoli a controllare i numeri sulle cartelle e distribuendo ai vincitori i premi preparati da loro stessi durante gli incontri scout. Al termine dell’attività ludica, si è svolto un momento di dialogo tra giovani ed anziani, in cui le due generazioni si sono “raccontate” l’un l’altra. Al termine, gli Ospiti hanno regalato agli Scout alcuni piccoli manufatti, preparati durante l’attività educativa di manualità, che si svolge ogni settimana all’interno della struttura, rivolgendo loro l’invito a tornare a fargli visita.