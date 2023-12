Polizia intercomunale, centrale operativa a Preganziol: «Numero unico per le emergenze»

A partire da martedì 2 gennaio sarà attivo il numero unico per il pronto intervento della Centrale operativa del corpo intercomunale di polizia locale nei comuni convenzionati di Mogliano Veneto, Preganziol e Casier. Il numero unico è lo 0422 632300, attivo da lunedì al sabato (escluso festivi) dalle ore 7.30 alle 19. La centrale operativa si trova a in via Dese a Preganziol ed è dotata di software, hardware e radio portatili per un collegamento omogeneo e uniforme di tutto il Corpo. Costata circa 39mila euro, la cifra è stata ripartita tra i comuni convenzionati.

«Dopo la creazione del terzo turno serale, parte ora questo nuovo servizio per i cittadini, con un numero unico per il pronto intervento. Un sentito ringraziamento va fatto al Comandante Stefano Forte per la sua grande preparazione e il suo enorme impegno che, insieme ai bravi e competenti Ufficiali e Agenti, fanno un grande lavoro di squadra nel territorio» dichiara il sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato. «Considerando il non facile contesto in cui si sta lavorando, ormai da tempo e per i più svariati motivi, desidero sottolineare la portata davvero significativa che questo risultato porta con sé. Penso che sia davvero una grande svolta in riferimento al servizio erogato alla cittadinanza e mi complimento sinceramente per l’enorme ed egregio lavoro svolto» aggiunge il sindaco di Preganziol, Paolo Galeano. «Questo servizio, attivo tra pochi giorni, testimonia l’impegno congiunto nel migliorare la sicurezza e la prontezza di risposta alle esigenze della comunità. La Centrale Operativa è un prezioso strumento per garantire una maggiore efficacia nei servizi di emergenza e siamo fiduciosi che contribuirà significativamente al benessere dei nostri cittadini.» conclude il Sindaco di Casier, Renzo Carraretto. Come spiega il Comandante Stefano Forte, «con l’attivazione del numero unico di Pronto Intervento si vuole facilitare i cittadini nelle richieste di intervento, si razionalizza l’impiego del personale e si evitano duplicazioni di segnalazioni tra le due sedi attualmente esistenti».