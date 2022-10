Passano la notte in negozio e dormono "in vetrina"

"Tre step per un buon autunno: dormire bene, svegliarsi con il sorriso e vestirsi senza dubbi". E' il titolo della particolare iniziativa di cui si sono resi protagonisti Gianmarco Fontana e Andrea Vittorio, rispettivamente amministratore delegato e store manager del negozio Stimm di Conegliano, di via Colombo. I due, come testimoniato da alcune foto pubblicate sulla pagina Facebook del negozio, hanno trascorso la notte tra venerdì e sabato nel punto vendita, dormendo letteralmente "in vetrina", tra manichini, vestiti e scarpe. Poi, sabato mattina, Fontana a Vittorio hanno offerto la colazione ai clienti. Lo scopo della trovava, secondo i due commercianti, era quello di portare un pò di leggerezza in un periodo particolarmente difficile per caro bollette, sicurezza e difficoltà economiche.