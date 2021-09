Emergenza a Castello di Godego... niente paura è solo un'esercitazione!

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La Protezione Civile di Castello di Godego, in occasione del decimo anno dalla costituzione, ha deciso di organizzare un'esercitazione nel territorio comunale, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e gruppi comunali di protezione civile del coordinamento zona 4 della Provincia di Treviso. Lo scopo dell’esercitazione, oltre testare la preparazione dei volontari su una serie di scenari proposti, sarà un'occasione per il Comune di Castello di Godego per mettere in pratica a livello di simulazione quanto previsto dal suo Piano di Protezione Civile. Per la cittadinanza invece, un momento per conoscere tutte le attività in cui opera la Protezione Civile durante un'emergenza. Per il gruppo di Castello di Godego, sarà anche un momento per conoscere e collaborare con organizzazioni esperte e consolidate nel territorio provenienti da Treviso, Mogliano Veneto, Preganziol, Zero Branco, Paese, Morgano, Roncade, Casier, Quinto di Treviso, Zenson di Piave, Maserada sul Piave e Casale sul Sile. Saranno due giornate intense, con attività a sorpresa ed esercitazioni pianificate su rischio idraulico, idrogeologico, ricerca persone scomparse, selvicoltura, montaggio tende e soccorso sanitario. In più una prova di evacuazione delle scuole in collaborazione con i Vigili del Fuoco. ANCHE IN CASO DI MALTEMPO! Un ringraziamento particolare va al Gruppo Alpini di Castello di Godego-Castion di Loria che ha messo a disposizione lo spazio per ospitare i volontari, la Proloco Godigese in appoggio al vettovagliamento, la Croce Verde di Roncade e Croce Bianca di Montebelluna per l'assistenza sanitaria e Vigili del Fuoco del Comando di Treviso. L’amministrazione di Castello di Godego è orgogliosa di patrocinare e sostenere il progetto, mettendo a disposizione della Protezione Civile tutto quanto necessario per lo sviluppo e la messa in opera. Contatti: Sito Web: protezionecivilecastellodigodego.it FB: facebook.com/ProtezioneCivileCastelloDiGodego