Il Comune di Roncade a sostegno delle iniziative primaverili per l’inclusione sociale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Solidarietà ed inclusione. Sono questi i due cardini “primaverili” delle attività del Comune di Roncade, in collaborazione con le associazioni del territorio, volte a sostenere e promuovere la partecipazione alla vita di comunità delle persone con autismo e disabilità. Per il mese di aprile sono infatti in programma una serie di iniziative che riflettono una consapevolezza sempre più crescente all'interno della Città in merito a queste delicate tematiche, riconoscendo così l'importanza di creare un ambiente inclusivo e accogliente per tutti. In un mondo sempre più interconnesso e diversificato, Roncade si distingue quindi per il suo impegno nel garantire che nessuno venga lasciato indietro. L'inclusione delle persone con autismo e disabilità, infatti, non è solo una questione di giustizia sociale, ma anche di arricchimento per l'intera comunità. Ogni individuo porta con sé un bagaglio unico di esperienze, talenti e prospettive contribuendo a creare una comunità sempre più resiliente. Proprio per questo l’Amministrazione comunale sta da tempo lavorando per rimuovere sia le barriere architettoniche che quelle sociali. Ciò significa non solo garantire l'accesso fisico agli spazi pubblici, ma anche promuovere una cultura di accettazione, comprensione e sostegno reciproco. Nasce da qui l’attività di sensibilizzazione e formazione che il tavolo di lavoro comunale ha avviato nel mese di gennaio nei confronti dei commercianti locali quali punti di riferimento essenziali all'interno della comunità in quanto rappresentano un punto di contatto quotidiano con la popolazione. L’obiettivo dell’iniziativa, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e le associazioni Ala Autismo Aps, Colibrì e GAV (Gruppo Asperger Veneto), è quello di aiutarli nell'accogliere e supportare le persone con autismo e disabilità, insegnando loro a riconoscere ed approcciarsi all'utenze più vulnerabili per rispondere alle loro esigenze in modo empatico e rispettoso, contribuendo in tal modo a creare un ambiente più inclusivo per tutti nel quale si possa costruire un futuro in cui ogni individuo può vivere pienamente e contribuire al benessere della comunità, riflettendo così i valori di solidarietà, rispetto e uguaglianza che sono al cuore dell'identità di Roncade. I dati relativi a tale iniziativa saranno esposti al pubblico il 4 aprile durante una serata informativa, aperta a tutta la cittadinanza, organizzata in collaborazione con l’Ulss 2. Un tema, quello delle iniziative legate alla disabilità e all’autismo, che è stato anche oggetto di una recente mozione della minoranza in Consiglio Comunale alla quale l’Amministrazione Comunale ha dato risposto durante la Commissione “Sociale” che si è tenuta nella giornata di mercoledì 13 marzo 2024. Le iniziative di inclusione non si fermano comunque qui perché anche quest’anno, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, il prossimo 14 aprile in Città tornerà l’attesa "Camminata in blu - Giochi in blu" con la sua 7^ edizione in collaborazione con il Comune di Monastier. Un’importante iniziativa di sensibilizzazione volta a diffondere nella cittadinanza un atteggiamento più corretto ed empatico verso chi presenta disturbi autistici e a cui è anche associata l’inaugurazione della nuova “Panchina delle disabilità” presso la Biblioteca comunale. Sempre a tema, il 19 aprile sono poi in programma delle letture con gli Amici di Elmer, mentre il 21 aprile è l’ora del concerto di solidarietà dell’orchestra della scuola media di Roncade con annesse letture emozionali. «In un mondo in cui la diversità è una ricchezza è nostro dovere fare il possibile per garantire che tutti si sentano parte integrante della comunità, senza alcuna eccezione – sottolinea il sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli - Per questo siamo orgogliosi di collaborare attivamente con le associazioni del territorio e i nostri commercianti per promuovere una cultura dell'inclusione e del rispetto reciproco». «Ogni individuo ha il diritto di essere trattato con dignità e rispetto, indipendentemente dalle proprie capacità o disabilità - afferma il vicesindaco, Sergio Leonardi - Grazie alla formazione e alla sensibilizzazione dei nostri commercianti stiamo quindi creando un ambiente in cui tutti possono sentirsi accolti e valorizzati giorno dopo giorno con l'obiettivo di garantire loro pari opportunità e un pieno coinvolgimento nella vita cittadina». «Ringraziamo di cuore le Amministrazioni comunali di Roncade e Monastier per aver creduto insieme a noi a questo progetto di inclusione sociale e per volerci aiutare a realizzarlo – concludono le presidenti delle associazioni Ala, GAV e Colibrì - Siamo fortunati di vivere in una comunità molto sensibile al tema delle disabilità visibili e invisibili, ce lo dimostrano anche i Comitati dei genitori che da subito hanno contribuito in maniera operativa e propositiva al compimento di questa e di altre iniziative. Ci auguriamo che gli esercenti rispondano con interesse all'invito del 4 aprile, ma soprattutto che ne escano arricchiti e più consapevoli delle nostre necessità».