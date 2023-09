"Casa di riposo sicura" a Monastier si è concluso il primo corso in Italia rivolto agli anziani

Il drammatico incendio di Casa dei Coniugi a Milano dello scorso luglio ha portato alla luce la necessità di avere elevati standard di sicurezza nelle case di riposo italiane. Al fine di incrementare il livello di sicurezza all’interno della struttura, i Vigili del Fuoco di Treviso, in collaborazione con il Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII”-“Villa delle Magnolie” ha avviato il Progetto "Casa di Riposo Sicura" al quale hanno preso parte 42 dei 177 ospiti del Centro Servizi di Monastier di Treviso. L’iniziativa è stata illustrata durante l’ultima giornata di corso alla presenza del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso Giuseppe Costa, dell'Amministratore Delegato della Casa di Cura Gabriele Geretto, della fondatrice della struttura per anziani Emanuela Calvani, del sindaco di Monastier Paola Moro e degli anziani che, proprio oggi, hanno partecipato all' esercitazione finale di evacuazione.

Il corso si è svolto in quattro mattinate ed è stato condotto dall’Ing. Francesco Cicirello, Funzionario tecnico del Comando dei Vigili del Fuoco, e Sergio Zambon, Ispettore Antincendio in quiescenza appartenente all’ANVVF di Treviso e ha avuto come obiettivo quello di informare gli anziani ospiti della struttura circa i comportamenti da adottare nella loro “Casa” per prevenire situazioni di pericolo e le azioni da intraprendere in caso di emergenza. Una parte essenziale del corso è stata la preparazione degli ospiti ad affrontare una serie di scenari di emergenza, tra cui terremoti, alluvioni, incendi e altri rischi, famigliarizzando anche con i dispositivi utilizzati in caso di emergenza come estintori o allarme antincendio nonché la conoscenza anche degli autorespiratori.

In caso di terremoto, è stato insegnato loro a rimanere calmi, a cercare rifugio vicino a muri portanti ed evitare di sostare in zona dove posso cadere oggetti. In caso di alluvione, hanno imparato a muoversi con calma verso i piani superiori, evitando ascensori, e attendendo i soccorritori. Nel caso di incendi, gli ospiti sono stati istruiti su come evacuare in modo sicuro il proprio nucleo o come mettersi in sicurezza, seppur temporanea, nel locale in cui si trovano. Durante il corso è stato enfatizzato l'aspetto della comunicazione durante le emergenze sottolineando l'importanza di condividere informazioni tra gli ospiti, mantenere la calma e aiutare gli altri durante situazioni critiche. Gli anziani sono stati istruiti nel riconoscere quelle che sono le vie di fuga all'interno della struttura, con particolare riferimento alla segnaletica di sicurezza, e a identificare le uscite di emergenza, i percorsi alternativi e i punti di incontro designati.

Inoltre, i partecipanti hanno avuto modo di apprendere il funzionamento dell’allarme incendio di tipo automatico, a riconoscerne il suono e ad agire prontamente in caso di evacuazione. La prevenzione delle cadute è stata anch'essa un tema importante, con l'uso di maniglie di sostegno e la cautela sulle superfici scivolose. Durante il corso è stato inoltre ribadito di evitare l’uso apparecchiature elettriche difettose, il divieto assoluto di fumo all’interno della struttura e di fumare solo nelle aree appositamente designate.

“L’idea di aiutare gli anziani nasce ancora prima delle recenti drammatiche notizie dell’incendio di Casa dei Coniugi, a Milano. - Ha detto il Comandante dei Vigili del Fuoco di Treviso Giuseppe Costa – Infatti noi del comando dei vigili del fuoco di Treviso insieme all’Amministratore Delegato del Centro Servizi di “Villa delle Magnolie” Gabriele Geretto avevamo già deciso di fare qualcosa di concreto per gli anziani. Così nasce questo corso per le persone più fragili, perché dobbiamo avere rispetto per gli anziani che rappresentano il nostro sapere e l’esperienza. Si tratta di un progetto che ha l’obiettivo di insegnare le buone norme di comportamento agli ospiti della struttura e agli operatori sanitari che li assistono, in caso di incendio o di altre emergenze. E adesso dopo questa prima esperienza, abbiamo intenzione di mettere a sistema questo percorso”. Ha concluso il Comandante Costa-

«Vogliamo ringraziare il Comando dei Vigili del Fuoco di Treviso e tutti i relatori che hanno reso possibile questo corso – Ha detto Gabriele Geretto Amministratore Delegato del “Giovanni XXIII” di Monastier. -Ciò che è importante per noi, sia come Casa di Cura che come Centro Servizi, è garantire la sicurezza e il benessere degli ospiti e quello che si è appena concluso è stato un passo fondamentale per preparare i nostri anziani ad affrontare modo sicuro e sereno le remote situazioni di emergenza. La loro sicurezza è la nostra massima priorità».

Questo progetto, primo in Italia ha molti meriti! – Ha detto il sindaco di Monastier Paola Moro -In primis insegnare alle fasce più fragili delle nostre comunità ad essere comunque parte attiva in caso di calamità o emergenza per la propria incolumità e per l’incolumità degli altri.

E poi far comprendere che lo Stato ci è vicino, e in questo i VVFF sono sempre presenti e splendidi nell’espletamento del loro servizio! In particolar modo il Comando di Treviso; è per questo che devo dei ringraziamenti al Comandante Giuseppe Costa, all’Ing. Francesco Cicirello che con Sergio Zambon si sono impegnati per la formazione in questo straordinario progetto; e poi alla dirigenza della residenza per anziani “Villa delle Magnolie” nelle persone di Emanuela Calvani e del Cavaliere Gabriele Geretto. Questa struttura da sempre attiva per fornire servizi di qualità ai suoi ospiti, continua a fornire proposte innovative nella volontà di rendere serena e attiva anche questa particolare età della vita! Mi auguro che “Casa di Riposo Sicura” possa diventare “Case di riposo Sicure” ed essere replicata in altre strutture di altri comuni italiani.” Ha concluso il sindaco di Monastier.

È bene sottolineare come il Centro Servizi “Villa delle Magnolie”, struttura all'avanguardia, già dispone di elevati standard di sicurezza lato rischio incendio tra cui estintori, rete idrica antincendio, impianto di allarme incendio di tipo automatico, impianto EVAC, luci di emergenza, porte tagliafuoco e ascensori antincendio.

«Fin dall'inizio, Villa delle Magnolie è stata concepita come un luogo che offrisse non solo comfort e cura, ma anche massima sicurezza.- Ha detto Emanuela Calvani - Il progetto 'Casa di Riposo Sicura' è un'estensione naturale della nostra missione perché vivere in una casa di riposo può offrire un ambiente sicuro ma è importante essere consapevoli delle misure di sicurezza e avere quella preparazione che sono elementi chiave per un ambiente sicuro e accogliente» ha concluso la Fondatrice del Centro Servizi.

Durante la presentazione del progetto "Casa di Riposo Sicura," coinciso con l'ultima giornata dell'iniziativa per gli anziani, è stato annunciato il concerto della Banda Nazionale del dei Vigili del Fuoco voluto dal Presidio Ospedaliero “Giovanni XXIII” con il Comune di Monastier che ha dato anche il patrocinio assieme alla Provincia di Treviso e all’UNCI di Treviso. Il concerto si terrà il venerdì 22 settembre alle 19.30 presso il Teatro Comunale di Treviso e l’orchestra sarà diretta dal Maestro Donato di Màrtile con la partecipazione straordinaria del tenore Francesco Grollo.