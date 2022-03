A Monastier arriva "M'illumino di meno" con i bambini del Pedibus

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Venerdì 11 marzo anche la comunità di Monastier ha aderito alla 18esima edizione di M'Illumino di Meno, giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, invitando tutti i bambini che frequentano la scuola primaria a raggiungere la scuola a piedi, oppure in bici o monopattino. L'obiettivo è educare alla mobilità lenta, migliorando la qualità ambientale e la salute delle persone. Moltissimi hanno aderito alla proposta, non solo bambini, ma anche genitori, insegnanti ed amministratori comunali. A Monastier l'iniziativa è stata lanciata dal Pedibus insieme al Gruppo di Cammino, con il patrocinio del Comune di Monastier e dell'Istituto Comprensivo di Roncade. Due in particolare i momenti emozionanti della manifestazione: quando le tre linee pedibus si sono riunite in prossimità della scuola, provenendo da direzioni diverse; quando è stata messa a dimora nel giardino del campus scolastico di Monastier una pianta di olmo, un albero autoctono, a "rappresentare la solidità del mettere radici, guardando a un futuro migliore, possibilmente di pace e armonia". All'arrivo a scuola, ai bambini della primaria si sono uniti quelli della secondaria, con i loro docenti, che hanno partecipato ad un breve momento di condivisione, durante il quale sono state spiegate le motivazioni della giornata. Sono intervenuti la sindaca Paola Moro insieme a Stefano Dussin, vicesindaco ed assessore alla Pubblica Istruzione di Monastier, con Rafaella Daniel, referente del progetto Pedibus in paese. Alla sera il Gruppo Cammino ha proposto una passeggiata al chiaro di luna.