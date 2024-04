Pizza senza glutine, Jenny Fontebasso quarta al campionato mondiale

Ha conquistato il quarto posto, su un totale di ben 82 partecipanti, ai campionati mondiali della pizza 2024, nella categoria senza glutine, manifestazione che si è svolta tra il 9 e l'11 aprile scorsi a Parma. Dopo i due terzi posti ottenuti nel 2022 e nel 2023, ha stavolta sfiorato il podio la pizzaiola 22enne Jenny Fontebasso, una vera e propria artista della pizza che lavora da tempo alla pizzeria "La Strana Coppia" di Nervesa della Battaglia, vera eccellenza della Marca. Un risultato, quello della 22enne, di grandissimo prestigio e che conferma la sua preparazione e bravura.

Jenny ha proposto quest'anno un'impasto aromatizzato con rosmarino, timo e semi di papavero e una farcitura che ha visto protagonisti un carpaccio di cervo affumicato, agretti scottati in padella e una mousse di blu 61 (un formaggio a pasta morbida raffinato con vino rosso passito e mirtilli rossi). Per dare poi croccantezza ha sbriciolato dei taralli, spargendoli su un letto di insalatina riccia, mentre per fornire movimento alla pizza ha usato dei petali di mela e come tocco finale delle cialde di polenta gialla.