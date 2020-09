Regionali, Gobbo commenta il trionfo di Zaia: «Lega non ha bisogno di alleati»

«La Lega non ha mai avuto bisogno di alleati. Se il centrodestra ha bisogno di alleati nella gestione dello Stato è un altro discorso ma io credo che oggi la Lega sia il primo partito in Italia ed è merito di Zaia e Salvini».

Con queste parole l'ex sindaco di Treviso ed ex segretario della Liga Veneta, Giampaolo Gobbo ha commentato i risultati delle elezioni regionali in Veneto. Tema caldo il successo schiacciante della lista Zaia che ha preso il triplo dei voti della Lega. Argomento che Gobbo ha liquidato con queste parole: «Zaia nasce Lega e sarà sempre Lega. Zaia e Salvini hanno dimostrato di essere persone molto concrete e presenti e hanno avuto la bravura di consolidare sempre di più il consenso popolare. Sono due persone fondamentali con compiti totalmente diversi. In futuro si vedrà».