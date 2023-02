Ponzano Polisportiva riduce le tariffe per i giovani atleti

Ponzano Polisportiva ha ridotto in questi giorni le tariffe del Palacicogna per tutte le società sportive del Comune che utilizzano la struttura per dare la possibilità ai giovani atleti di praticare sport.

Un'ottima notizia per la comunità, visto che la cospicua riduzione del 30% ha effetto retroattivo a partire già da dicembre 2022 a beneficio di tutti i ragazzi e ragazze minorenni, iscritti alle società sportive Ponzanesi. Il Palacicogna, varato nel lontano 2003 è diventato, grazie alla Ponzano Polisportiva, un fiore all’occhiellio per il Comune di Ponzano Veneto, dato che di recente è stato censito dal Coni come struttura di rilevanza nazionale. L'impianto può accogliere fino a mille spettatori, oltre ad ospitare attività e maniferstazioni sportive è utilizzabile anche per eventi di carattere socio ricreativo.

I commenti

«Dopo aver raccolto le preoccupazioni dei genitori stante la pesante congiuntura economica in atto - spiega il presidente della Polisportiva, Maurizio Massolin - abbiamo ritienuto opportuno, in accordo con il consiglio direttivo della Polisportiva, di fornire un sostegno alle società, in modo da non gravare ulteriormente sui conti delle famiglie che intendono far esercitare dello sport ai propri figli. Questo è stato possibile grazie ad una oculata gestione del Palacicogna, assieme ai miei preziosi collaboratori, che colgo l’occasione di ringraziare per il sostegno, perché gestire una struttura no profit costa un grosso sacrificio e dedizione quotidiana».

Il sindaco Antonello Baseggio conclude: «L'impianto viene gestito ormai da 13 anni dalla Ponzano Polisportiva e grazie al loro prezioso supporto l’Amministrazione Comunale può permettersi di avere a disposizione un impianto sempre in perfetta efficienza. Questa iniziativa mi inorgoglisce perché va a ribadire un concetto di tariffe accessibili alla comunità, in linea con quelle delle Palestre Comunali che sono tuttora invariate dal 2007».