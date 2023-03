Matteo Salvini a Treviso: «Via libera al quarto lotto della Tangenziale»

Annuncio storico da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il sindaco Mario Conte: «Opera attesa da 30 anni». Autonomia, inizia il percorso in Parlamento dopo il via libera del Consiglio dei Ministri

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha dato il via libera alla realizzazione del quarto lotto della Tangenziale di Treviso. Ad annunciarlo, venerdì 17 marzo, è stato il Ministro Matteo Salvini arrivato nel capoluogo della Marca per inaugurare i lavori del tunnel fognario sotto il Sile che verrà realizzato da Alto Trevigiano Servizi.

Un'opera, quella del prolungamento della Tangenziale, attesa da trent'anni in città, come ricordato dal sindaco Mario Conte. Salvini si è dichiarato molto soddisfatto: «Abbiamo recuperato un bel po' di tempo e dato il via libera ad un'opera che sarà fondamentale per la qualità dell'aria a Treviso. Il prolungamento della Tangenziale toglierà un bel po' di traffico leggero e pesante dalle strade di San Giuseppe e Monigo». Il Ministro Salvini ha annunciato anche importanti novità sul fronte dell'Autonomia: «Il Consiglio dei Ministri di ieri, giovedì 16 marzo, ha messo la timbratura finale al progetto Autonomia che entro il 2023 dovrebbe finalmente vedere la luce. Penso sia un riconoscimento meritato dopo anni di impegni, ora la palla passa al Parlamento. Il progetto è contestato dalla sinistra ma autonomia significa modernità, trasparenza e velocità. L'autonomia premia la buona amministrazione e non toglie niente a nessuno, sono convinto che anche in Parlamento il centrodestra e le opposizioni più ragionevoli voteranno unite a favore del progetto».