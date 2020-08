Cinema sotto le stelle, a San Biagio si proietta "Mamma o papà?"

Venerdì 28 agosto in piazza Tobagi a San Biagio di Callalta è in programma la proiezione del film “Mamma o papà?” di Riccardo Milani. Si tratta del recupero dell’appuntamento inizialmente previsto il 17 luglio scorso e poi rinviato per maltempo. “Mamma o papà?” è il remake di una commedia francese che viene adattata al contesto sociale italiano per raccontare la storia di una famiglia i cui personaggi sono interpretati da Paola Cortellesi e Antonio Albanese, con scene girate nel territorio veneto, tra le province di Treviso, Padova e Venezia.

La proiezione del film, che chiuderà la rassegna “Cinema sotto le stelle” organizzata dal Comune di San Biagio di Callalta in collaborazione con Cinemoving, avrà inizio alle ore 21. In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno del palazzetto De Vidi. Ingresso gratuito; necessaria la prenotazione telefonando dalle 11 alle 19 al 3355257312.