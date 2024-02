MOGLIANO VENETO - FESTIVAL DELLA CARBONARA | Cucine Romane

FESTIVAL DELLA CARBONARA | Cucine Romane

MOGLIANO VENETO - Piazza dei Caduti

1-2-3 MARZO 2024

ven 18.00-24.00 sab 11.00-24.00 dom 11.00-22.30

INGRESSO GRATUITO

Dopo i grandi successi della scorsa stagione, Tipico Eventi torna a Mogliano Veneto, questa volta con il gustosissimo format “Festival della Carbonara | Cucine Romane”, un evento che regalerà ai suoi ospiti un viaggio gastronomico nella Capitale, attraverso specialità e prodotti tipici romani di grande qualità Piazza Caduti verrà addobbata a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada, degli inimitabili prodotti romani e di tanto divertimento per tutti

SEMPRE PRESENTI:

I migliori street chef con i loro ottimi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati

Una selezione di ottime birre

Una comoda area tavoli

VENERDÌ 1 MARZO

Cantautore - ore 21.00

SABATO 2 MARZO

Musica dal vivo - ore 21.00

Vi ricordiamo:

INGRESSO GRATUITO tutti i giorni!

L’orario sarà venerdì dalle 18.00 alle 24.00, sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30

info: tipicoeventi@gmail.com Matteo 392 8582486