San Zenone, 8 milioni di investimenti per opere pubbliche nel triennio 2024-2026

Nessun aumento dell’imposizione e livello dei servizi inalterato: questi i due capisaldi del bilancio di previsione 2024-2026 approvato nell’ultima seduta del Consiglio comunale di San Zenone degli Ezzelini. «Nel difficile contesto economico e sociale attuale con ulteriori tagli previsti dalla finanziaria per i Comuni – commenta l’assessore al bilancio, Giulio Rech – si è riusciti a rendere operativo il bilancio prima dell’inizio del nuovo anno rispettando le scadenze di legge. L'approvazione del bilancio di previsione è un ottimo risultato che garantisce una sana programmazione della spesa evitando rallentamenti amministrativi. Le azioni intraprese nel 2023 hanno consentito di presentare un bilancio senza alcun aumento di tasse e che garantisce lo stesso livello di servizi, in particolare quelli rivolti alle fasce più deboli della nostra comunità».

Prosegue il sindaco, Fabio Marin: «Più precisamente non è previsto alcun aumento dei costi dei servizi, delle tasse, dell’Imu così come dell’addizionale IRPEF che rimane invariata rispetto allo scorso anno dopo aver visto la rimodulazione con l’esenzione per le fasce deboli fino a 13.000 euro di reddito ed una più equa tassazione per scaglioni: una situazione tale per cui il carico fiscale per i sanzenonesi viene riconfermato tra i più bassi applicati nel territorio. A questo si aggiunge la previsione della conclusione di numerose opere pubbliche strategiche per il paese avviate nel 2023: dal primo stralcio del riassetto viabilistico di San Zenone (rotatoria) al secondo e ultimo stralcio della riqualificazione piazza Ca’ Rainati al ?secondo e terzo stralcio percorso ciclopedonale in via Capitello e Borgofuro a Liedolo. Sarò inoltre realizzata la nuova mensa della scuola primaria di San Zenone, il percorso ciclo pedonale in collegamento con Fonte e la ?prosecuzione del collegamento dell’Oasi san Daniele con Villa Rubelli grazie ad un finanziamento acquisito con l’IPA Asolo Monte Grappa nel contesto del Mub Unesco. ?A Liedolo verrà finanziata la progettazione per una nuova struttura polivalente in convenzione con la parrocchia e verrà acquisito il vecchio mulino di via Caozocco che sarà destinato in futuro a “Casa della Musica” grazie al possibile reperimento di contributi europei. Infine, il grande impegno sarà anche quello di procedere con la progettazione esecutiva del secondo stralcio del riassetto viabilistico del centro San Zenone utile per partecipare ai bandi e acquisire ulteriori finanziamenti al fine di poter proseguire con l’opera avviata, nell’attesa che la Regione rispetti gli accordi sottoscritti». Il bilancio 2024-2025-2026 garantisce inoltre la previsione di numero opere pubbliche per il prossimo triennio per un valore di oltre 8 milioni di euro.

2024

Realizzazione percorso pedonale in via Fogal a Liedolo con ampliamento del parcheggio del cimitero per € 100.000

?Ampliamento sede della protezione civile di Via Vivaldi per € 350.000

Realizzazione riassetto viabilistico centro San Zenone 2° stralcio per € 1.200.000

Messa in sicurezza e adeguamento impianti scuola primaria capoluogo (PNRR) per € 367.000

Riqualificazione palestra di Ca’ Rainati (PNRR) per € 400.000

Sistemazione con efficientamento energetico impianti sportivi di Via Marini (PNRR e finanziamenti provinciali) per € 140.000

Manutenzione straordinaria strade comunali per € 150.000

2025

Realizzazione percorso ciclo pedonale lungo via risorgimento e via Veggiane per € 150.000

Realizzazione percorso ciclo pedonale lungo via Perosina per € 200.000

Realizzazione riassetto viabilistico centro San Zenone 3° stralcio per € 1.300.000

Riqualificazione area torre degli Ezzelini per € 200.000?

2026

Arriverà finalmente la riqualificazione di Piazza Rovero per € 2.000.000

Conclusione del riassetto viabilistico centro San Zenone 4° stralcio per € 2.000.00