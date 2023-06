/ Via Noalese, 63/E

Sciopero aerei domenica 4 giugno: Wizz Air consiglia di arrivare prima in aeroporto

La compagnia in servizio all'aeroporto "Canova" di Treviso mette in guardia i viaggiatori in rientro dal lungo ponte del 2 Giugno. Possibili tempi di attesa più lunghi ai check-in e ritardi o cancellazioni di voli