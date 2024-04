Secondo stralcio della pista ciclabile in via Belvedere a Silea, sabato l'inaugurazione

Sabato 6 aprile si inaugura il secondo stralcio della pista ciclabile in via Belvedere a Silea. L'opera realizzata, circa 280 metri di percorso, è costata 432.000 euro, finanziati per 145.000 dalla Provincia di Treviso, attraverso i bandi di co-finanziamento che l’Ente mette a disposizione dei Comuni per la riqualificazione della rete viaria provinciale, e per il restante importo dal Comune di Silea. Il Comune di Roncade ha realizzato gli ultimi 20 metri sul proprio territorio per portare a completamento il tracciato. Il nuovo segmento, che si aggiunge al primo stralcio inaugurato nel 2023, rappresenta un ulteriore tassello della rete ciclopedonale di Silea: in sette anni nel territorio comunale sono stati realizzati oltre 5 chilometri di pista.