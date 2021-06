Tampone rapido in farmacia per matrimonio, cerimonie, eventi sportivi e viaggi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Torneo sportivo? Matrimonio?Cerimonia? Sì, ma Covid Free con il tampone rapido di ultima generazione che si può fare in Farmacia San Giorgio a Maser e in Farmacia di Varago. È tempo di ricominciare piano piano a vivere e a ritrovarsi, ma sempre in sicurezza. Per poter viaggiare, festeggiare i propri eventi, per potersi riunire, per partecipare a manifestazioni sportive o concorsi pubblici, per visitare gli anziani nelle RSA è necessario: - essere guariti dal Covid19 - essersi vaccinati contro il Covid19 - avere il referto di un tampone molecolare o rapido, con esito negativo, eseguito nelle 48 ore precedenti all’evento In farmacia è possibile effettuare un tampone rapido con certificato in soli 15 minuti e con prezzo regionale a 22 euro. Il certificato potrà essere richiesto anche in lingua inglese e verrà indicato il tipo di test utilizzato. Il test verrà effettuato da un infermiere con prelievo esterno alla farmacia. Area tamponi nel retro della farmacia, indicazioni in loco. Sarà necessario presentarsi all’appuntamento con fotocopia del documento di identità e tessera sanitaria. Il servizio è riservato solo a soggetti asintomatici che non abbiano avuto contatti stretti con positivi al covid-19 nelle 48 ore precedenti al test. Prenotazione obbligatoria allo 0423 923082 per la Farmacia di Maser, 0422878834 per la Farmacia di Varago.