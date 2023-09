Trasporto scolastico, ritardi e disservizi: il Comune revoca l'incarico alla ditta

ll sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto e l’assessore Caldart, nel pomeriggio di giovedì 14 settembre, hanno revocato l’incarico alla ditta che si era aggiudicata l’appalto per il trasporto scolastico nel triennio 2023-2026.

Ricevuta disponibilità della seconda ditta in graduatoria, il Comune ha già formalizzato il nuovo incarico. Il servizio è quindi già partito venerdì 15 settembre con la ditta Battistuzzi. «Ringrazio le famiglie che hanno capito il nostro sforzo a trovare la soluzione ad un servizio partito con molte criticità e che mi hanno affiancata e sollecitata con la loro fiducia. Ringrazio tutto il Personale scolastico che ha gratuitamente collaborato alla risoluzione di alcuni problemi pratici. Con un grande lavoro della squadra comunale a cui va il riconoscimento di alta professionalità, abbiamo trovato la soluzione migliore per le nostre famiglie. Rivolgo un pensiero anche agli autisti che in questi giorni, fra mille difficoltà, hanno cercato di svolgere al meglio il proprio lavoro pur in assenza della necessaria programmazione da parte della loro ditta» le parole dell’assessore Caldart. Ora auguro a tutti gli studenti e agli insegnanti un anno scolastico proficuo e sereno - chiosa il sindaco Miatto - garantendo sempre la massima collaborazione da parte del Comune».