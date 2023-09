Erasmus in Svezia, studenti delle Canossiane incontrano Greta Thunberg

Alcuni studenti del Liceo "Madonna del Grappa" delle Canossiane, impegnati in Svezia per un progetto Erasmus e in visita alla città di Stoccolma, hanno avuto la possibilità di incontrare la nota attivista Greta Thunberg.

Un incontro che senz'altro rimarrà impresso nelle menti di studentesse e studenti, che si sono uniti felicemente alla manifestazione dei Fridays For Future, sempre in atto di fronte al Parlamento, anche lontano dalle attenzioni mediatiche. I temi dei cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile sono da anni molto sentiti all'interno dell'Istituto e fanno parte dei programmi di educazione civica di tutti gli ordini e indirizzi. La tematica complessa della sostenibilità, inoltre, unita a quella altrettanto ampia della salute, sono stati al centro dello scambio culturale che ha coinvolto altri studenti liceali, nello stesso periodo, in Olanda. Durante queste esperienze i ragazzi hanno potuto svolgere attività scolastiche all'estero, visitare aziende nel settore della produzione alimentare biodinamica e respirare dal vivo un clima europeo.